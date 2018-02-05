Καρναβάλι Λεμεσού:Αυτή είναι η σειρά που θα παρελάσουν οι ομάδες

Καρναβάλι Λεμεσού:Αυτή είναι η σειρά που θα παρελάσουν οι ομάδες

05/02/2018 - 15:29
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Η Λεμεσός κινείται σε καρναβαλίστικους ρυθμούς. Στις 18 Φεβρουαρίου ο θεσμός κορυφώνεται με την μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση.

Αυτή είναι η σειρά με την οποία θα παρελάσουν οι ομάδες:

1. ΠΕΠΠΑ ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ – 
2. ΟΙ ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΕΣ ΚΑΜΝΟΥΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ –
3. CONTEMPORARΥ ART 
4. ΤΟΥΡΛΟΥ ΤΟΥΡΛΟΥ 
5. VIVA MEXICO 
6. JOKER 
7. ΠΙΝΟΚΙΟ
8. ΑΚΑΜΑΣ SUPERHEROES 
9. ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ - NEXT STOP: CYPRUS! 
10. CHINA IN THE LIMASSOL CARNIVAL
11. ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ 
12. AVATAR
13. GOKU & SAILORMOON 
14. THE CHILDREN OF DRAGON 
15. NATIVE INDIANS 
16. ΜΙΑ ΤΡΕΛΛΗ ΖΑΡΙΑ
17. Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ 
18. ΤΑ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
19. PUZZLE 
20. ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ 
21. FOREVER PUNK 
22. ΠΟΣΟ ΛΕΩΝ ΕΙΣΑΙ 
23. THE FAT HIPPIES 
24. ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΣΑΚΡΑ 
25. ROCKY 
26. ΣΤΟ ΤΡΕΛΛΟΚΟΜΕΙΟ 
27. ALIENS ON EARTH 
28. PUPPETS 
29. FOREVER CARNIVAL
30. ΟΙ ΝΑΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
31. ΦΛΑΜΙΓΚΟ 
32. LIMASSOL RING MASTERS
33. ALVIN & FRIENDS 
34. ΚΟΥΝΕΛΛΑΚΙΑ 
35. ΑΝΑΣΤΑΤΗ Η SHOWBIZ 
36. ΜΟΑΝΑ 
37. M & Ms 
38. ΤΑ ΣΠΑΣΜΑΤΑ
39. ALADDIN & JASMIN 
40. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ
41. TINKERBELL & PETER PAN 
42. BEAUTY & THE BEAST –
43. DALTON’S FAMILY –
44. CIRCOLINO 
45. ΝΤΕΝΙΣ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ 
46. ΠΑΠΟΥΣΚΕΣ 
47. BOWLING 
48. HELLO PANDA 
49. MAFIA & GANGSTERS
50. GAME OF THRONES 
51. ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΙ
52. WARRIORS OF THE TOWN 
53. POPEY & OLIVE 
54. SONIC Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ 
55. MICHAEL JACKSON / THRILLER 
56. ΜΠΑΝΑΚΙ ΜΑΝΑΚΙ 1920 
57. ΤΡΕΛΛΑ & ΚΟΡΔΕΛΛΑ
58. Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ 
59. THE ROYAL SPIRITS
60. IRISH PUB 
61. GAME OF CLOWNS 
62. AMERICAN HORROR STORY / THE KILLER CLOWN 
63. FOREST CREATURES / ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΩΝ
64. ΟΙ ΚΥΠΡΑΙΟΙ ΠΑΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ 
65. LIFE CHAMPIONS – ΥΣΤΕΡΑ ΗΡΘΕ Η ΑΝΟΙΞΗ 
66. PILLOW FIGHTS 
67. SPARTANS
68. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΙΝΗΣ 
69. ΑΠΟΜΗΧΑΝΗΣ…….ΞΩΤΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 
70. ΟΙ ΚΟΥΝΕΛΛΟΙ ΤΟΥ ΧΕΦΝΕΡ 
71. GINGER ALE– ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 
72. SINGING IN THE RAIN 
73. MOULIN ROUGE 
74. ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
75. SUPER MARIO VS CRASH BANDICOOT 
76. ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
77. ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
78. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 
79. ΔΟΝΤΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΜΑΣΑ 
79A. PAHIYAS
80. COOL ΠΟΓΙΑΤΖΗΕΣ
81. BOB Ο ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ 
82. Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ –
83. TROLLAND 
84. LIMASSOL FORMULA - 
85. ICE HOCKEY COYOTES 
86. ACROBATAS DEL SUENO 
87. NEMO
88. ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ 
89. THE POP ART SHOW
90. CAPTAIN AMERICA 
91. KENO
92. ΜΑΕΙΡΕΥΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ –
93. ΤΑ ΠΕΜΠΕΕΕΡΑΚΙΑ 
94. GOTHAM CITY – THE HARLEY QUEEN 
95. GOLDEN VAMPIRES
96. DESPACITO 
97. HARRY POTTER 
98. ΟΙ ΔΡΥΙΔΕΣ & ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
99. BATMAN VS WONDERWOMAN
100. Η ΜΙΚΡΗ ΟΛΛΑΝΔΕΖΑ / ΟΤΙ ΧΟΡΕΥΚΩ….ΠΑΙΖΕ ΜΟΥ


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