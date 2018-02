Καρναβάλι Λεμεσού:Αυτή είναι η σειρά που θα παρελάσουν οι ομάδες

Η Λεμεσός κινείται σε καρναβαλίστικους ρυθμούς. Στις 18 Φεβρουαρίου ο θεσμός κορυφώνεται με την μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση.

Αυτή είναι η σειρά με την οποία θα παρελάσουν οι ομάδες:

1. ΠΕΠΠΑ ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ –

2. ΟΙ ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΕΣ ΚΑΜΝΟΥΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ –

3. CONTEMPORARΥ ART

4. ΤΟΥΡΛΟΥ ΤΟΥΡΛΟΥ

5. VIVA MEXICO

6. JOKER

7. ΠΙΝΟΚΙΟ

8. ΑΚΑΜΑΣ SUPERHEROES

9. ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ - NEXT STOP: CYPRUS!

10. CHINA IN THE LIMASSOL CARNIVAL

11. ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ

12. AVATAR

13. GOKU & SAILORMOON

14. THE CHILDREN OF DRAGON

15. NATIVE INDIANS

16. ΜΙΑ ΤΡΕΛΛΗ ΖΑΡΙΑ

17. Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ

18. ΤΑ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

19. PUZZLE

20. ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ

21. FOREVER PUNK

22. ΠΟΣΟ ΛΕΩΝ ΕΙΣΑΙ

23. THE FAT HIPPIES

24. ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΣΑΚΡΑ

25. ROCKY

26. ΣΤΟ ΤΡΕΛΛΟΚΟΜΕΙΟ

27. ALIENS ON EARTH

28. PUPPETS

29. FOREVER CARNIVAL

30. ΟΙ ΝΑΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

31. ΦΛΑΜΙΓΚΟ

32. LIMASSOL RING MASTERS

33. ALVIN & FRIENDS

34. ΚΟΥΝΕΛΛΑΚΙΑ

35. ΑΝΑΣΤΑΤΗ Η SHOWBIZ

36. ΜΟΑΝΑ

37. M & Ms

38. ΤΑ ΣΠΑΣΜΑΤΑ

39. ALADDIN & JASMIN

40. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ

41. TINKERBELL & PETER PAN

42. BEAUTY & THE BEAST –

43. DALTON’S FAMILY –

44. CIRCOLINO

45. ΝΤΕΝΙΣ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ

46. ΠΑΠΟΥΣΚΕΣ

47. BOWLING

48. HELLO PANDA

49. MAFIA & GANGSTERS

50. GAME OF THRONES

51. ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΙ

52. WARRIORS OF THE TOWN

53. POPEY & OLIVE

54. SONIC Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ

55. MICHAEL JACKSON / THRILLER

56. ΜΠΑΝΑΚΙ ΜΑΝΑΚΙ 1920

57. ΤΡΕΛΛΑ & ΚΟΡΔΕΛΛΑ

58. Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

59. THE ROYAL SPIRITS

60. IRISH PUB

61. GAME OF CLOWNS

62. AMERICAN HORROR STORY / THE KILLER CLOWN

63. FOREST CREATURES / ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΩΝ

64. ΟΙ ΚΥΠΡΑΙΟΙ ΠΑΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

65. LIFE CHAMPIONS – ΥΣΤΕΡΑ ΗΡΘΕ Η ΑΝΟΙΞΗ

66. PILLOW FIGHTS

67. SPARTANS

68. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΙΝΗΣ

69. ΑΠΟΜΗΧΑΝΗΣ…….ΞΩΤΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

70. ΟΙ ΚΟΥΝΕΛΛΟΙ ΤΟΥ ΧΕΦΝΕΡ

71. GINGER ALE– ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

72. SINGING IN THE RAIN

73. MOULIN ROUGE

74. ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

75. SUPER MARIO VS CRASH BANDICOOT

76. ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ

77. ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

78. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ

79. ΔΟΝΤΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΜΑΣΑ

79A. PAHIYAS

80. COOL ΠΟΓΙΑΤΖΗΕΣ

81. BOB Ο ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ

82. Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ –

83. TROLLAND

84. LIMASSOL FORMULA -

85. ICE HOCKEY COYOTES

86. ACROBATAS DEL SUENO

87. NEMO

88. ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ

89. THE POP ART SHOW

90. CAPTAIN AMERICA

91. KENO

92. ΜΑΕΙΡΕΥΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ –

93. ΤΑ ΠΕΜΠΕΕΕΡΑΚΙΑ

94. GOTHAM CITY – THE HARLEY QUEEN

95. GOLDEN VAMPIRES

96. DESPACITO

97. HARRY POTTER

98. ΟΙ ΔΡΥΙΔΕΣ & ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

99. BATMAN VS WONDERWOMAN

100. Η ΜΙΚΡΗ ΟΛΛΑΝΔΕΖΑ / ΟΤΙ ΧΟΡΕΥΚΩ….ΠΑΙΖΕ ΜΟΥ