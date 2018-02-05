Καρναβάλι Λεμεσού:Αυτή είναι η σειρά που θα παρελάσουν οι ομάδες
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Η Λεμεσός κινείται σε καρναβαλίστικους ρυθμούς. Στις 18 Φεβρουαρίου ο θεσμός κορυφώνεται με την μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση.
Αυτή είναι η σειρά με την οποία θα παρελάσουν οι ομάδες:
1. ΠΕΠΠΑ ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ –
2. ΟΙ ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΕΣ ΚΑΜΝΟΥΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ –
3. CONTEMPORARΥ ART
4. ΤΟΥΡΛΟΥ ΤΟΥΡΛΟΥ
5. VIVA MEXICO
6. JOKER
7. ΠΙΝΟΚΙΟ
8. ΑΚΑΜΑΣ SUPERHEROES
9. ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ - NEXT STOP: CYPRUS!
10. CHINA IN THE LIMASSOL CARNIVAL
11. ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
12. AVATAR
13. GOKU & SAILORMOON
14. THE CHILDREN OF DRAGON
15. NATIVE INDIANS
16. ΜΙΑ ΤΡΕΛΛΗ ΖΑΡΙΑ
17. Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ
18. ΤΑ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
19. PUZZLE
20. ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ
21. FOREVER PUNK
22. ΠΟΣΟ ΛΕΩΝ ΕΙΣΑΙ
23. THE FAT HIPPIES
24. ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΣΑΚΡΑ
25. ROCKY
26. ΣΤΟ ΤΡΕΛΛΟΚΟΜΕΙΟ
27. ALIENS ON EARTH
28. PUPPETS
29. FOREVER CARNIVAL
30. ΟΙ ΝΑΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
31. ΦΛΑΜΙΓΚΟ
32. LIMASSOL RING MASTERS
33. ALVIN & FRIENDS
34. ΚΟΥΝΕΛΛΑΚΙΑ
35. ΑΝΑΣΤΑΤΗ Η SHOWBIZ
36. ΜΟΑΝΑ
37. M & Ms
38. ΤΑ ΣΠΑΣΜΑΤΑ
39. ALADDIN & JASMIN
40. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ
41. TINKERBELL & PETER PAN
42. BEAUTY & THE BEAST –
43. DALTON’S FAMILY –
44. CIRCOLINO
45. ΝΤΕΝΙΣ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ
46. ΠΑΠΟΥΣΚΕΣ
47. BOWLING
48. HELLO PANDA
49. MAFIA & GANGSTERS
50. GAME OF THRONES
51. ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΙ
52. WARRIORS OF THE TOWN
53. POPEY & OLIVE
54. SONIC Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ
55. MICHAEL JACKSON / THRILLER
56. ΜΠΑΝΑΚΙ ΜΑΝΑΚΙ 1920
57. ΤΡΕΛΛΑ & ΚΟΡΔΕΛΛΑ
58. Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
59. THE ROYAL SPIRITS
60. IRISH PUB
61. GAME OF CLOWNS
62. AMERICAN HORROR STORY / THE KILLER CLOWN
63. FOREST CREATURES / ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΩΝ
64. ΟΙ ΚΥΠΡΑΙΟΙ ΠΑΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
65. LIFE CHAMPIONS – ΥΣΤΕΡΑ ΗΡΘΕ Η ΑΝΟΙΞΗ
66. PILLOW FIGHTS
67. SPARTANS
68. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΙΝΗΣ
69. ΑΠΟΜΗΧΑΝΗΣ…….ΞΩΤΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
70. ΟΙ ΚΟΥΝΕΛΛΟΙ ΤΟΥ ΧΕΦΝΕΡ
71. GINGER ALE– ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
72. SINGING IN THE RAIN
73. MOULIN ROUGE
74. ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
75. SUPER MARIO VS CRASH BANDICOOT
76. ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
77. ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
78. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ
79. ΔΟΝΤΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΜΑΣΑ
79A. PAHIYAS
80. COOL ΠΟΓΙΑΤΖΗΕΣ
81. BOB Ο ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ
82. Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ –
83. TROLLAND
84. LIMASSOL FORMULA -
85. ICE HOCKEY COYOTES
86. ACROBATAS DEL SUENO
87. NEMO
88. ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
89. THE POP ART SHOW
90. CAPTAIN AMERICA
91. KENO
92. ΜΑΕΙΡΕΥΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ –
93. ΤΑ ΠΕΜΠΕΕΕΡΑΚΙΑ
94. GOTHAM CITY – THE HARLEY QUEEN
95. GOLDEN VAMPIRES
96. DESPACITO
97. HARRY POTTER
98. ΟΙ ΔΡΥΙΔΕΣ & ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
99. BATMAN VS WONDERWOMAN
100. Η ΜΙΚΡΗ ΟΛΛΑΝΔΕΖΑ / ΟΤΙ ΧΟΡΕΥΚΩ….ΠΑΙΖΕ ΜΟΥ