Ένσταση από κατηγορούμενους στη δίκη ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ

Ένσταση στην κατάθεση εκθέσεων που αφορούν τα τραπεζικά τους δεδομένα που ετοίμασε ο Λογιστής Θεόδωρος Χατζηδημητρίου, υπέβαλαν σήμερα στο πλαίσιο εκδίκασης της υπόθεσης ΧΥΤΥ Κόσιης – ΧΥΤΑ Πάφου οι κατηγορούμενοι Μιχάλης Πάντης, Ανδρέας Λουρουτζιάτης, Γιώργος Κουλλαπής, Νικόλας Κουλλαπής και η εταιρεία N.E MIDORIACO LTD.



Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ανδρέα Λουρουτζιάτη, Ανδρέας Πελεκάνος εξήγησε ότι η ένσταση υποβάλλεται για δύο κυρίως λόγους, με τον πρώτο να αφορά τη σχετικότητα της έκθεσης και τον δεύτερο να αφορά παραβίαση του δικαιώματος της μη αυτοενοχοποίησης.



Σε ό,τι αφορά το θέμα της σχετικότητας, ο κ. Πελεκάνος σημείωσε ότι η έκθεση αναλύει προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα για περίοδο που αρχίζει πριν από το χρόνο της κατ’ ισχυρισμό διάπραξης των αδικημάτων, αναφέροντας ότι με αυτό τον τρόπο παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα και του κατηγορούμενου Ανδρέα Λουρουτζιάτη και τρίτων προσώπων.



Σε σχέση με την παραβίαση του δικαιώματος της μη αυτοενοχοποίησης ο κ. Πελεκάνος είπε ότι αν από αυτά τα τραπεζικά δεδομένα προκύπτουν, για παράδειγμα, φορολογικά αδικήματα, τότε καταστρατηγείται το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης και πως θα υποχρεωθεί η υπεράσπιση να προσκομίσει μαρτυρία για κάθε στοιχείο. «Αν η έκθεση αφορούσε μόνο τις καταθέσεις σε μετρητά και τον σχετικό χρόνο δεν θα υπήρχε ένσταση», εξήγησε. Προς υποστήριξη του αιτήματος ο κ Πελεκάνος επικαλέστηκε και σχετική νομολογία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η νομιμότητα έκδοσης των διαταγμάτων για άρση του τραπεζικού απορρήτου, αλλά η σχετική έκθεση στην οποία γίνεται ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων.



Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης των Γιώργου και Νικόλα Κουλλαπή και της εταιρείας N.E MIDORIACO LTD Άθως Κανναουρίδης υπέβαλε ένσταση, κάνοντας λόγο για κατάχρηση σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης, καθώς στην ανάλυση δεν καθορίζεται το ποσοστό συνεισφοράς τρίτου προσώπου σε κοινό λογαριασμό.



Ένσταση υπεβλήθη επίσης από τη συνήγορο υπεράσπισης του Μιχάλη Πάντη, Ειρήνη Ανδρέα, η οποία υιοθέτησε τις ενστάσεις των άλλων κατηγορούμενων, αμφισβητώντας και αυτή τη σχετικότητα της περιόδου της έκθεσης σε ό,τι αφορά τον πελάτη της, καθώς σε αυτήν αναλύονται στοιχεία για την περίοδο 2008-2013, ενώ τα κατ’ ισχυρισμό αδικήματα διαπράχθηκαν, σύμφωνα με την κατηγορούσα Αρχή, την περίοδο 2009-2012.



Σε αυτό το σημείο ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής Νίνος Κέκκος ζήτησε αναβολή της υπόθεσης έτσι ώστε να απαντήσει στην ένσταση, κάτι που αποδέχθηκε το Δικαστήριο, ορίζοντας όπως η διαδικασία συνεχιστεί στις 27 Φεβρουαρίου.



Νωρίτερα σήμερα ολοκληρώθηκε η αντεξέταση και η επανεξέταση της υπεύθυνης λογιστηρίου της εταιρείας Helector, Παντελίτσας Μαππούρα.



Ο συνήγορος υπεράσπισης της εταιρείας Helector Cyprus Γιώργος Παπαϊωάννου ρώτησε τη μάρτυρα αναφορικά με τιμολόγιο ύψους €10.000 το οποίο έφερε την υπογραφή του Μιχάλη Μιχαήλ, και συγκεκριμένα αν γνώριζε ότι το τιμολόγιο αυτό έχει πλαστογραφηθεί με αποτέλεσμα να κλαπούν από την εταιρεία €10.000. Η κ. Μαππούρα απάντησε ότι η ίδια δεν μπορεί να πει ότι κλάπηκαν τα χρήματα αυτά, σημείωσε ωστόσο ότι η υπογραφή του Μιχάλη Μιχαήλ διαφέρει από άλλες περιπτώσεις.



Ρωτήθηκε επίσης η μάρτυρας κατά πόσο ανακρίθηκε από την Αστυνομία σε σχέση με έλλειμμα €24.000 περίπου, που παρουσιάζεται σε σχέση με τα τιμολόγια του Ηρόδοτου Δημοσθένους με την μάρτυρα να απαντά αρνητικά.



Επανεξετάζοντας τη μάρτυρα, ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής Νίνος Κέκκος την ρώτησε αν ρωτήθηκε από την εταιρεία για το συνολικό ποσό των εικονικών τιμολογίων. Η μάρτυρας ανέφερε ότι η ίδια δεν ρωτήθηκε, αλλά δεν ξέρει αν η εταιρεία διερεύνησε το εν λόγω θέμα με κάποιο άλλο άτομο.



Ακολούθως ο κ. Κέκκος ρώτησε τη μάρτυρα σε σχέση με την εταιρεία Freequest Holdings τιμολόγιο της οποίας, ύψους €172.500 για συμβουλευτικές υπηρεσίες, είχε εκδοθεί και στη συνέχεια ακυρώθηκε στο λογιστικό σύστημα της Helector, και τη σχέση της εν λόγω εταιρείας με την Helector δεδομένου ότι οι δύο εταιρείες είχαν την ίδια διεύθυνση. Όπως ανέφερε η μάρτυρας η Helector Cyprus κατείχε το 20% των μετοχών της Freequest Holdings.



Σε ερώτηση ποιος έκανε τα λογιστικά της Freequest Holdings η μάρτυρας απάντησε πως αυτή η δουλειά είχε ανατεθεί στην ίδια.



Εξάλλου, κατά τη σημερινή δικάσιμο το Δικαστήριο προέβη σε προγραμματισμό της δίκης, ορίζοντας ημερομηνίες επόμενων δικασίμων. Ορίστηκαν οι 27 και 28 Φεβρουαρίου, 5, 7, 9, 22, 23 και 30 Μαρτίου, 2, 3, 16, 17, 18, 23 και 24 Απριλίου και 2 και 3 Μαΐου.



Για την υπόθεση κατηγορούνται οι Δημήτρης Πατσαλίδης (πρώην Οικονομικός Διευθυντής Δήμου Πάφου), Μιχάλης Πάντης (Δημόσιος Υπάλληλος), Αντώνιος Κουρουζίδης (Συνταξιούχος), Ανδρέας Λουρουτζιάτης (πρώην Δήμαρχος Λάρνακας), Γεώργιος Κουλλαπής (Συνταξιούχος), Νικόλας Κουλλαπής (Ιατρός), Enviroplan Μελετητική Σύμβουλοι Αναπτυξιακών & Τεχνικών Έργων Α.Ε (Ανώνυμος εταιρεία), Θεοφάνης Λώλος (Χημικός Μηχανικός), Helector Cyprus Ltd και N.E MIDORIACO LTD, ενώ έχουν ήδη καταδικαστεί, μετά από παραδοχή, οι Σάββας Βέργας (διετής φυλάκιση), Δημήτρης Γιαννακόπουλος (18 μήνες με αναστολή), Χριστάκης Πέτρου (10 μήνες με αναστολή), Ιμάντ Μπακλέ (10 μήνες με αναστολή) και Ευτύχιος Μαληκκίδης (δεκαπεντάμηνη φυλάκιση).