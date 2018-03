Οι γυναίκες δίνουν ραντεβού στη Φανερωμένη

Τo Κυπριακό Λόμπι Γυναικών (ΚΛΓ) σας καλεί να Αντισταθείτε, να Ενεργήσετε και να Ξεσηκωθείτε μαζί μας το Σάββατο, στις 10 Μαρτίου, στην πλατεία Φανερωμένης στη Λευκωσία στις 12.00 για να σηματοδοτήσουμε το «One Billion Rising: Revolution- Solidarity 2018».

"Καλούμε όλες και όλους να συμμετέχουν στην εκστρατεία ONE BILLION RISING για να απαιτήσουμε να δοθεί ένα τέλος στην σεξουαλική βία ενάντια στις γυναίκες". Η φετινή εκδήλωση στηρίζει το κίνημα #MeToo που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2017 από γυναίκες της βιομηχανίας του Χόλυγουντ που αποφάσισαν να σπάσουν τη σιωπή τους για την σεξουαλική κακοποίηση που είχαν υποστεί.

Ένα δισεκατομμύριο γυναίκες και άνδρες παγκοσμίως ξεσηκωνόμαστε για να κλιμακωθεί η έκκληση για αντίσταση και επανάσταση προς τερματισμό της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών μέσω της αποφασιστικότητας και αλληλεγγύης, δημιουργώντας νέα συνείδηση, όπου η βία θα θεωρείται γεγονός αδιανόητο.

Πολύ πρόσφατα η Κύπρος έγινε το 28ο κράτος στο οποίο τέθηκε σε ισχύ η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών.

Φέτος, η εκδήλωση One Billion Rising τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και πραγματοποιείται με την επιχορήγηση του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών είναι ένα δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχει ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών (ΕΛΓ). Το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών αποτελούν οι οργανώσεις: Γυναικεία Οργάνωση ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ- Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ)- Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) - Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ) - Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση - Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)- Σύνδεσμος για την Προώθηση των Γυναικών στην Ευρώπη – AIPFEE - Hands Across the Divide (HAD) - Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ)