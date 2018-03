Η Λευκωσία όπως δεν την έχεις ξαναδεί (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα όμορφο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και πραγματικά εντυπωσιάζει.

Πρόκειται για βίντεο το οποίο ετοίμασε και ανήρτησε ο Δήμος Λευκωσίας και προβλήθηκε στη διεθνή έκθεση MIPIM με τον γενικό τίτλο «Nicosia, your Gateway to the Future».

Στο βίντεο προβάλλεται η ομορφιά της Πρωτεύουσας. Η κουλτούρα, ο πολιτισμός, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πόλης.

Στόχος του βίντεο είναι η προώθηση της πόλης ως επενδυτικός προορισμός.

Απολαύστε το.