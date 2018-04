Διεθνής διάκριση για Kύπριο επιστήμονα (ΦΩΤΟ)

Διεθνής διάκριση στον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, Στέλιο Ιορδάνου για έρευνά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ Β’) του Γενικού Νοσοκομείου της Λεμεσού



Ο υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, Στέλιος Ιορδάνου, πραγματοποίησε έρευνα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ Β’) του Γενικού Νοσοκομείου της Λεμεσού, η οποία έχει προκριθεί ανάμεσα στα φαβορί για τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης στα βραβεία “Patients Safety Awards 2018 - Recognizing and rewarding excellence in healthcare”.

Τα βραβεία αυτά παραχωρούνται κάθε χρόνο στο Λονδίνο και η Κύπρος συμμετέχει με εργασία, για πρώτη φορά, η οποία πέρασε από αυστηρή διαδικασία διαλογής από έγκριτους εμπειρογνώμονες του NHS του Ηνωμένου Βασιλείου στην κατηγορία Infection Prevention & Control και υπό τον τίτλο “Should CDC’s recommendations for promptly removing unnecessary central venous catheters be enhanced?”.

Η εργασία αφορά πρόταση για τον εμπλουτισμό των συστάσεων του Centres for Disease Control and Prevention (CDC) σχετικά με την πρόληψη των λοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση του κεντρικού φλεβικού καθετήρα.

Συγκεκριμένα, προτείνεται ενίσχυση των οδηγιών με τη χρήση της τεχνικής περιφερικής αγγειακής προσπέλασης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, σε μια προσπάθεια να προληφθεί η χρήση, να μειωθούν οι ημέρες χρήσης και να αφαιρείται έγκαιρα ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας σε ασθενείς με φτωχό περιφερικό φλεβικό δίκτυο.



Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πρωτοποριακή καθώς για πρώτη φορά συνδυάζονται δύο ερευνητικά τεκμηριωμένες πρακτικές σε μία διαδικασία. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του συγκεκριμένου συνδυασμού είναι άκρως ενθαρρυντικά, αφού η συχνότητα εμφάνισης των βακτηριαιμιών που σχετίζονται με τη χρήση του Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα στη ΜΕΘ Β΄ του Γενικού Νοσοκομείου της Λεμεσού για το έτος 2017 βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων της τελευταίας δεκαετίας.

Η επιτυχία της όλης προσπάθειας επισφραγίζεται από το γεγονός ότι η εργασία επιλέχθηκε στις επικρατέστερες της συγκεκριμένης κατηγορίας, μέσα από χίλιες και πλέον εργασίες που υποβλήθηκαν για βράβευση, ως προς την καινοτομία στην πρόληψη και τη διαχείριση των λοιμώξεων στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Στις 4 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθεί η τελική παρουσίαση των εργασιών των υποψηφίων για την πρώτη θέση στους κριτές στο Λονδίνο και οι νικητές για κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν στις 9 Μαΐου 2018 στα “Patient Safety Awards 2018” στο Μάντσεστερ.

Η εκδήλωση θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στον χώρο της υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν θετικά με τις εργασίες τους όλες τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας.