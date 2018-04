Απορρίφθηκε και 2η αίτηση του Χρ. Χριστοδούλου

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε και τη δεύτερη αίτηση του Χριστόδουλου Χριστοδούλου και της εταιρείας του, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση Focus, για την παραχώρηση άδειας καταχώρησης αίτησης για την έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari με σκοπό την ακύρωση της ενδιάμεσης απόφασης του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ημερομηνίας 12.2.2018.

Με την εν λόγω απόφαση του το Κακουργιοδικείο είχε απορρίψει την προδικαστική ένσταση που είχαν εγείρει οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζοντας ότι η ποινική διαδικασία εναντίον τους να συνιστά κατάχρηση της διαδικασίας (abuse of process) λόγω του ότι έχουν προηγουμένως καταδικασθεί βάσει των ίδιων ή άρρηκτα συνδεδεμένων γεγονότων.

Υπενθυμίζεται ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με απόφαση του ημερομηνίας 27/10/2014 έκρινε ένοχους τους κατηγορούμενους, μετά από παραδοχή, για κατηγορίες που αφορούσαν παράλειψη να καταχωρήσουν στην φορολογική δήλωση ως εισόδημα της εταιρείας το ποσό των €1.000.000 που αυτή είσπραξε από την εταιρεία Focus.

Κρίθηκαν επίσης ένοχοι για υποβολή φορολογικών δηλώσεων με ψευδή στοιχεία όσον αφορά το εισόδημα της αιτήτριας εταιρείας από εισπρακτέους τόκους, την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους και το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού της αιτήτριας εταιρείας.

Στον κ. Χριστοδούλου επιβλήθηκαν συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, με ανώτερη αυτή των 5 μηνών, και στην εταιρεία ποινές προστίμου.

Το Κακουργιοδικείο με απόφαση του στις 18.9.2017 απέρριψε και τη θέση των αιτητών περί κατάχρησης της διαδικασίας θεωρώντας, ουσιαστικά, πως ήταν αβάσιμη. Ακολούθως οι κατηγορούμενοι καταχώρησαν αίτηση στο Ανώτατο για την έκδοση εντάλματος certiorari με απώτερο σκοπό την ακύρωση της παραπάνω ενδιάμεσης απόφασης του Κακουργιοδικείου, η οποία και απορρίφθηκε στη βάση ότι είχε εμφιλοχωρήσει μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω απόφασης του Κακουργιοδικείου μέχρι και την καταχώρηση της αίτησης.

Με την τροποποίηση του κατηγορητηρίου της υπόθεσης μετά από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής έδωσε οι κατηγορούμενοι καταχώρησαν νέα αίτηση στο Ανώτατο «εγείροντας πανομοιότυπα ζητήματα» με αυτά που είχαν εγείρει με την προηγούμενη αίτηση τους.

Το Ανώτατο στηριζόμενο σε απόφαση του Κακουργιοδικείου σύμφωνα με την οποία «η τροποποίηση που ακολούθησε του κατηγορητηρίου, δεν επέφερε οποιαδήποτε ουσιαστική διαφοροποίηση σε αυτό», απέρριψε και τη νέα αίτηση.

Το Ανώτατο σημειώνει ακόμη στην απόφαση του ότι «η μη επισύναψη πιστοποιημένου αντιγράφου της απόφασης του Κακουργιοδικείου ημερομηνίας 12.2.2018, αντικείμενο της αίτησης, όπως επιτάσσει η νομολογία, επενεργεί καταλυτικά για την τύχη της αίτησης».

Η υπόθεση αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζα με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ.. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Η εκδίκαση της υπόθεσης είναι ορισμένη για τις 9 Μαΐου στις 9 το πρωί.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής του από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Η υπόθεση καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τον Σεπτέμβριο του 2016 και παραπέμφθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου τον Απρίλιο του 2017.