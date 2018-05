Cans for Kids:Εξοπλισμό σε παιδιατρικούς θαλάμους του Μακάρειου

Παραδόθηκε σήμερα στους παιδιατρικούς θαλάμους του Μακάρειου Νοσοκομείου ιατρικός εξοπλισμός αξίας πέραν των €13.000, δωρεά του συνδέσμου Cans for Kids.



Παραδίδοντας τις τέσσερεις κινητές οθόνες παρακολούθησης πολλαπλών παραμέτρων στην Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη, η Πρόεδρος του συνδέσμου Ήβη Λανίτη ευχαρίστησε την οικογένεια Δημητριάδη για τη γενναιόδωρη πράξη να ορίσει τον σύνδεσμο δικαιούχο των δωρεών που έγιναν στην κηδεία της Όλγας Δημητριάδη.



Μιλώντας εκ μέρους της οικογένειας, ο Αχιλλέας Δημητριάδης είπε ότι αυτός ήταν ο καταλληλότερος τρόπος για να τιμηθεί η μνήμη της μητέρας του, καθώς ο Cans For Kids ήταν πολύ σημαντικός στη ζωή της για τόσα πολλά χρόνια.



Η Δρ. Γιαννάκη ευχαρίστησε τον Σύνδεσμο Cans For Kids για τη γενναιόδωρη εισφορά του και ακολούθως διάβασε το μήνυμα του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο οποίος είπε ότι «ο εθελοντισμός και η προσφορά στο συνάνθρωπό μας είναι η υπέρτατη καταξίωση στη κοινωνία μας, περισσότερο δε αν η προσφορά απευθύνεται στα παιδιά».



Αναφερόμενος στις ειδικές οθόνες παρακολούθησης που δώρισε ο σύνδεσμος Cans for Kids, ο κ. Ιωάννου είπε ότι «δωρίζονται για τις ανάγκες των νοσηλευόμενων παιδιών της Παιδιατρικής Κλινικής του Μακάρειου Νοσοκομείου».



Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι οθόνες παρακολούθησης διαθέτουν ΗΚΓ 5 καλωδίων, KOA (SPO2), αναπνευστικό, μονάδες μέτρησης θερμοκρασίας και σφυγμού, καθώς και τυπική διαμόρφωση που επιτρέπει ελαστικότητα κατά την παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενή. Οι συσκευές μεταφέρονται πολύ εύκολα και μπορούν να τοποθετηθούν σε φορείο ή με το χέρι. Δύο από τις συσκευές έρχονται με το δικό τους τρόλεϊ για ευκολία στη μετακίνηση.



Η δωρεά αυτή ανεβάζει την συνολική αξία του εξοπλισμού από τον Cans For Kids προς το νοσοκομείο στις €275.000.