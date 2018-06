Επ. Περιβάλλοντος:Υπέρ της καταπολέμησης της ρύπανσης πλαστικών

Υπέρ της παγκόσμιας εκστρατείας, η οποία έχει καθοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη για καταπολέμηση της ρύπανσης που προκαλείται από τη χρήση πλαστικών, τάσσεται η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

«Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καθορίσει ως κεντρικό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για το 2018 την καταπολέμηση της ρύπανση από τα πλαστικά με σύνθημα «Beat Plastic Pollution» if you can’t reuse it, refuse it», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου της κ. Παναγιώτου.

Προστίθεται ότι «η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά αποτελεί μέρος της μετάβασης προς μια πιο κυκλική οικονομία».

Με τη στρατηγική αυτή, επεξηγείται, «θα προστατευτεί το περιβάλλον από τη ρύπανση από πλαστικά υλικά και παράλληλα θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και η καινοτομία, ώστε αυτή η πρόκληση να μετατραπεί σε θετική ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης».

«Σύμφωνα με τα νέα σχέδια, το 2030 θα διατίθενται πλέον μόνο ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ, η κατανάλωση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης θα μειωθεί και η σκόπιμη χρήση μικροπλαστικών θα περιοριστεί», αναφέρεται.

Η ανακοίνωση συνεχίζει προειδοποιώντας ότι «εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των πλαστικών υλικών, το 2050 οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερο πλαστικό παρά ψάρια».

«Πρέπει να εμποδίσουμε την είσοδο πλαστικών υλικών στο νερό, στα τρόφιμα, ακόμα και στον οργανισμό μας», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Περιβάλλοντος, «η μόνη μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση των πλαστικών απορριμμάτων με αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης».

«Αυτή την πρόκληση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί – πολίτες, βιομηχανίες και κυβερνήσεις. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες που θα προστατεύουν τους πολίτες και το περιβάλλον μας, ενώ παράλληλα θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών», αναφέρεται.

«Με αυτή τη στρατηγική θέτουμε τα θεμέλια μιας νέας κυκλικής οικονομίας για τα πλαστικά υλικά και κατευθύνουμε επενδύσεις προς τον τομέα αυτόν. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα και ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση υψηλού επιπέδου», προστίθεται.

Επίσης, συνεχίζει η ανακοίνωση της κ. Παναγιώτου, «οι καταναλωτές αποκτούν τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητοποιημένες επιλογές προς όφελος του περιβάλλοντος και αυτό θα είναι πραγματικά επωφελές για όλους».

Αναφορά γίνεται στις δράσεις της ΕΕ και σημειώνεται ότι «τα νέα σχέδια θα στραφούν τώρα σε άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και στα είδη αλιείας».

«Θα ληφθούν επίσης μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης μικροπλαστικών στα προϊόντα και για τον καθορισμό των απαιτήσεων επισήμανσης για τα βιοαποδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά υλικά», αναφέρεται.

Επιπλέον, προστίθεται, «νέοι κανόνες για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων, με μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που παράγονται σε πλοία ή συγκεντρώνονται από τη θάλασσα δεν θα αφήνονται εκεί αλλά θα μεταφέρονται στην ξηρά, όπου θα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία».

«Όλα αυτά και πολλά άλλα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται και/ή να τροχοδρομούνται σε επίπεδο ΕΕ και η Κύπρος ως κράτος μέλος οφείλει να συμμετέχει και να υλοποιεί τους στόχους της», αναφέρεται.