Έπεσαν οι υπογραφές-«Δορυφορικό καζίνο» στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Σε κοινό δελτίο Τύπου της Hermes Airports Ltd και της Κοινοπραξίας Integrated Casino Resorts Cyprus Ltd (ICR Cyprus) ανακοινώνεται η «υπογραφή της μεταξύ τους εμπορικής συμφωνίας, με την οποία η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, παραχωρεί στην εταιρεία ICR Cyprus, δύο συγκεκριμένους χώρους στο τερματικό κτήριο του αερολιμένα Λάρνακας, με σκοπό τη δημιουργία «δορυφορικού καζίνο» στην πόλη της Λάρνακας».



Προστίθεται ότι «ο πρώτος χώρος που παραχωρείται βρίσκεται στην περιοχή των αναχωρήσεων και θα είναι προσβάσιμος μόνο στους αναχωρούντες επιβάτες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται στην περιοχή των αφίξεων και θα είναι προσβάσιμος στο ευρύ κοινό».



Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο πρώτος χώρος του «δορυφορικού καζίνο» αναμένεται να είναι επιχειρησιακά έτοιμος εντός των επόμενων τριών μηνών ενώ ο χώρος στην περιοχή των αφίξεων, αναμένεται να είναι έτοιμος γύρω στα τέλη του χρόνου. Στο «δορυφορικό καζίνο» του αεροδρομίου Λάρνακας θα λειτουργούν περίπου 50 παιγνιομηχανήματα».



Τη σύμβαση υπέγραψαν από κοινού «εκ μέρους της Hermes Airports Ltd, η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της εταιρείας Ελένη Καλογήρου και ο Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής Γιώργος Πασχάλης και εκ μέρους της ICR Cyprus, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICR Cyprus Μελής Σιακόλας και ο Πρόεδρος της εταιρείας στην Κύπρο Craig Ballantyne».



Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι «η εμπορική σύμβαση θα είναι διάρκειας δύο χρόνων με πιθανή ανανέωση».