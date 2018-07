StandByGreece: Ώρα αλληλεγγύης - Άρχισε η μεγάλη προσπάθεια

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 06:00 το πρωί η μεγάλη και πανμιντιακή προσπάθεια στήριξης των πληγέντων από τις φονικές πυρκαγίες στην Αττική.

Την αρχή κάνει το κρατικό ραδιόφωνο με ραδιομαραθώνιο που στόχο έχει τη συλλογή χρημάτων.

Η ημέρα αυτή θα κορυφωθεί με τη μεγάλη εκδήλωση στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας(δίπλα από το κτήριο της Βουλής).

Όλη η Κύπρος ενώνει δυνάμεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα αγάπης και στήριξης των παιδιών που βίωσαν και βιώνουν αυτή την τραγωδία.

Μεγάλος στόχος, η συλλογή χρημάτων για την ανοικοδόμηση ενός κτηρίου κοινής ωφελείας για τα παιδιά.

Το Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ έδωσε το έναυσμα για την έναρξη του ραδιομαραθωνίου.

Στο studio του Κρατικού Ιδρύματος θα βρεθούν παρουσιαστές από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιοφωνικοί παραγωγοί από όλα τα παγκύπρια ραδιόφωνα, ηθοποιοί και καλλιτέχνες, προκειμένου να συνδράμουν στη συγκέντρωση χρημάτων.

Βάλε και εσύ το δικό σου λιθαράκι στο κτίσιμο αυτού του κτηρίου.

Απόψε η μεγάλη εκδήλωση στο Δημοτικό Πάρκο Λευκωσίας (πίσω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων).

Στην εκδήλωση θα παραστούν και θα στηρίξουν αφιλοκερδώς η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος καθώς και κυπριακά συγκροτήματα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους πυρόπληκτους της Αττικής.

Η είσοδος στη συναυλία θα είναι δωρεάν. Στο χώρο ωστόσο θα συγκεντρώνονται χρήματα, μέσω εισφορών, ενώ θα πωλούνται ποτά και τρόφιμα, τα έσοδα των οποίων θα δοθούν όλα για το σκοπό της εκδήλωσης.

Στη σκηνή θα ανέβουν οι:

(17:00 - 18:00) Theo & Alex

(18:00 - 19:00) On tour

(19:00 - 20:00) Cashiers

(20:00- 21:00) Neon Knights

(21:00 - 22:00) The boots

(22:00 - 23:00) The Fuse

Αυτοί είναι (3) τρόποι να κάνετε εισφορές

Για να έχεις επομένως ξεκάθαρη εικόνα στο πώς μπορείς να κάνεις κι εσύ εισφορά για τον οργανισμό Hope For Children, επαναλαμβάνεται ότι εισφορές γίνονται με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

1) Μέσω SMS:

HOPE στο 5533 (Χρέωση € 1,02 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

HOPE στο 7733 (Χρέωση € 4,07 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2) Mέσω χρηματικών καταθέσεων σε υποκαταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου από την Τρίτη 31 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 03 Αυγούστου καθώς και με εισφορά στο περίπτερο του Hope for Children την Τρίτη 31 Ιουλίου κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της συναυλίας.

3) Μέσω κουπονιών αξίας €1, €2, €3 που θα αγοράζονται από τα σημεία πώλησης και θα εξαργυρώνονται στα περίπτερα του συναυλιακού χώρου