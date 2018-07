Άρχισαν οι εισφορές για το #StandByGreece-Όλοι μαζί μπορούμε

Ο μεγάλος έρανος για τους πληγέντες από τις φονικές πυρκαγιές της Αττικής έχει ήδη ξεκινήσει καθώς από τις 06:00 το πρωί το κρατικό ραδιόφωνο σήμανε την έναρξη σε ένα "μαραθώνιο" που θα κορυφωθεί απόψε στον Δημοτικό Κήπο της Λευκωσίας με συμβολική συναυλία.

Ήδη οι εισφορές μικρές και μεγάλες έχουν αρχίσει με τις εταιρείες να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν πως η εταιρεία Χαράλαμπος Πηλακούτας Λτδ, η Blue Island και η Συμεωνίδης Group έχουν προσφέρει συνολικό ποσό που ξεπερνά τις 12 χιλιάδες ευρώ.

Οι προσφορές συνεχίζουν κανονικά με διάφορους τρόπους. Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε το μικρό μας λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια με τους πιο κάτω τρόπους:



Εισφορές Μέσω SMS:

HOPE στο 5533 (Χρέωση € 1,02 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

HOPE στο 7733 (Χρέωση € 4,07 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Εισφορές Μέσω Τράπεζας με αγορά κουπονιών ή κατάθεση :

Bank of Cyprus:

" Hope For Children- Stand By Greece

Αρ. Λογαριασμού:105-10-837690-01

Hellenic Bank

HFC "HOPE FOR CHILDREN

Αρ. Λογαριασμού: 357029595483