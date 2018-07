StandByGreece: Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Κύπρου είναι εκεί

Τα MME είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος. Tα "clicks", οι πωλήσεις, η διαφήμιση του ενός, μπορεί να επηρεάζουν την ακροαματικότητα, επισκεψιμότητα ή τηλεθέαση του άλλου. Παρ᾽όλα αυτά, όταν ο σκοπός το επιβάλλει, όλοι stand by each other.

Όλα ξεκίνησαν από ένα email, που έστειλε ο Διονύσης Κωνσταντίνου, στους συναδέλφους του στην εταιρεία μας, Digital Tree e-publishers, ρωτώντας τους, τι θα μπορούσαν να κάνουν για να ανακουφίσουν ή να βοηθήσουν τους πυρόπληκτους της Αττικής.

Η ανταπόκριση αρκετών στην εταιρεία ήταν άμεση. Μια μικρή ομάδα στήθηκε για να αποφασιστεί πως η εταιρεία θα κάνει, αυτό που πιστεύουμε πως είναι το καθήκον μας ως Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης. Πολλές ιδέες ακούστηκαν, το αποτέλεσμα των οποίων όμως δεν θα ήταν όσο ουσιαστικό πιστεύαμε πως οφείλει να είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που υπέφεραν τόσα πολλά.

Θεωρήσαμε πως να συγκεντρώσουμε είδη πρώτης ανάγκης δεν θα βοηθούσε άμεσα του πυρόπληκτους, καθώς η κινητοποίηση ήταν ήδη μεγάλη από εταιρείες και οργανισμούς στην Ελλάδα. Η συγκέντρωση χρημάτων φάνηκε η πιο ουσιαστική βοήθεια. Αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη απέναντι στους αναγνώστες των sites μας, οι οποίοι θα προσέφεραν εκ του υστερήματος, θελήσαμε να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα θα δίδονταν για ένα σκοπό και η υλοποίησή του θα γινόταν άμεσα, χωρίς καμία μαύρη τρύπα στο ενδιάμεσο.

Η επικοινωνία με το Hope for Children υπήρξε ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας. Το Hope είχε ήδη επικοινωνήσει με της ελληνικές αρχές για την ανοικοδόμηση δημοσίου κτηρίου για παιδιά. Αποφασίσαμε λοιπόν ΟΛΑ τα έσοδα, να δοθούν στο Hope για να πραγματοποιήσει την υλοποίηση αυτού του έργου.

Για να συγκεντρωθούν χρήματα, σκεφτήκαμε να διοργανώσουμε μια συναυλία στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας, τον οποίο μας παραχώρησε άμεσα ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης. Η προσέλευση στη συναυλία θα ήταν δωρεάν. Οι επισκέπτες θα έκαναν τις εισφορές τους στα περίπτερα του Hope for Children ενώ θα μπορούσαν να αγοράσουν ποτά, φαγητά και αλκοόλ, τα έσοδα από τις πωλήσεις θα δίνονταν όλα ως εισφορά.

Στην αρχή, η ιδέα ήταν όπως 2 dj's και 2 κυπριακά συγκροτήματα, συμπλήρωναν το line up. Ήταν συγκινητικό πόσο πρόθυμα, οι καλλιτέχνες συμφώνησαν να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Τα δύο συγκροτήματα, έγιναν έξι και άλλοι τόσοι καλλιτέχνες έθεσαν εαυτόν στη διάθεσή μας για να ενισχύσουν το line up.

Η επικοινωνία μας με τον Διευθυντή του ΡΙΚ, τον κύριο Μιχάλη Μαραθεύτη, ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας. Αγκάλιασε το StandByGreece και εργάστηκε για την ενίσχυσή του. Πρότεινε όπως το Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ διοργανώσει ραδιομαραθώνιο, κάνοντας τον έρανο παγκύπριο και την εκδήλωση ολοήμερη. Επικοινώνησε με όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και ζήτησε την συνδρομή τους. Ο ΑΝΤ1 και το TVOne αμέσως έδωσαν τη συγκατάθεσή τους και ακολούθησε ο Alpha και το Sigma. Οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας Πολίτης, ανταποκρίθηκαν με απίστευτη προθυμία και βοήθησαν στην οργάνωση και τον συντονισμό.

Η Cyprus Mail δέχτηκε μετά χαράς να προβάλει την εκδήλωση, το ίδιο και η IMH μέσω του site Reporter.com.cy.

Κατανοήσαμε πως η εμπλοκή των μεγάλων τραπεζών θα ήταν ζωτικής σημασίας. Ο Μιχάλης Περσιάνης από την Τράπεζα Κύπρου μας έδωσε το πράσινο φως και έθεσε όλες τις υπηρεσίες και τα τμήματα της τράπεζας στη διάθεση της συντονιστικής επιτροπής. Στην επικοινωνία μας με την κυρία Ειρένα Γεωργιάδου εκ μέρους της Ελληνικής Τράπεζας, εκτός από την πλήρη, αμέριστη και επι παντός ανάγκης συμπαράστασή της, η κυρία Γεωργιάδου πρότεινε όπως οι τράπεζες, στα υποκαταστήματά τους, δέχονται εισφορές. Πρόταση που γιγάντωσε τις πιθανότητες να συγκεντρωθεί το ποσό ακόμη πιο γρήγορα. Πλέον το event έγινε παγκύπριο και η διάρκειά του πολύ μεγαλύτερη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: StandByGreece: Αυτοί είναι οι τρόποι να κάνετε εισφορές

Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Ιουλίου, στην Αίθουσα Αρχείου του ΡΙΚ ήταν παρόντες: οι Τράπεζες, τα περισσότερα ΜΜΕ, και το Hope. Η κινητοποίηση για την οργάνωση και τον συντονισμό προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ιδέες και ο ευγενής σκοπός ήταν άνευ προηγουμένου, τουλάχιστον για εμάς.

Δεχόμασταν τηλεφωνήματα από ακόμη περισσότερες εφημερίδες, sites, τηλεοπτικούς σταθμούς, για να συμμετέχουν ενεργά στη προσπάθεια. Κάθε μία ώρα το Δελτίο Τύπου με τη λίστα των ΜΜΕ που στήριζαν τη προσπάθεια , θα έπρεπε να συμπληρωθεί. Στέλναμε update στο ΚΥΠΕ συνεχώς. Καταλήξαμε στον χαρακτηρισμό "πανμιντιακό" και στην αφαίρεση κάθε αναφοράς.

Το λογότυπο φτιάχτηκε σε λίγες ώρες από τον Γιώργο Αλεξάνδρου, η ομάδα των Social Media & Marketing επικοινώνησε με όσους ήξερε αλλά και όσους πίστευε πως θα μπορούσαν να συνδράμουν και η ανταπόκριση στα social media ήταν πρωτοφανής.

Την Παρασκευή, η κινητοποίηση ήταν τεράστια.

Ο Στέλιος Κυθραιώτης με την εταιρεία STS Digital Trends, ανέλαβε τον στήσιμο της εκδήλωσης και την οργάνωση των περιπτέρων για να μπορέσει ο χώρος να είναι λειτουργικός και η διέλευση του κόσμου ασφαλής.

Οι άδειες από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκαν άμεσα, οι αριθμοί sms μας παραχωρήθηκαν τάχιστα, η Αστυνομία έλαβε τα απαραίτητα μέτρα και το Υπουργείο Υγείας φρόντισε να είναι σε άμεση ετοιμότητα.

Όλα συντονίζονταν και οργανώνονταν από ανθρώπους που προηγουμένως δεν είχαν καμιά πρότερη εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων ή συναυλιών, παρόλα αυτά με έναν μαγικό τρόπο, όλα όσα έπρεπε να διευθετηθούν, υλοποιούνταν, όσες ανάγκες προέκυπταν καλύπτονταν και όσες δυσκολίες εμφανίζονταν λύνονταν από ανθρώπους με διάθεση για βοήθεια.

Η ιδέα του κυρίου Μαραθεύτη για συμμετοχή της κυρίας Άννας Βίσση και του κυρίου Αντώνη Ρέμου, ξέραμε πως θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο τον σκοπό μας. Η θετική τους ανταπόκριση έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα στην εκδήλωση χωρίς όμως να επισκιάζει την ουσία της. Η ουσία ήταν και θα συνεχίζει να είναι η εκδήλωση αλληλεγγύης όχι μόνο των διοργανωτών, των εμπνευστών και των συντονιστών της εκδήλωσης, αλλά ολόκληρης της Κύπρου.

Η ανταπόκριση των εθελοντών ήταν τόσο άμεση που οι ανάγκες καλύφθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο υπεύθυνος των εθελοντών, Μιχάλης Τυρίμος, είχε μια στρατιά -κυριολεκτικά- ανθρώπων που υπέδειξαν προθυμία, συνέπεια και οργάνωση.

Το StandByGreece είναι μια πρωτοβουλία για συγκέντρωση χρημάτων που θα επιτρέψει σε παιδιά να επιστρέψουν στην κανονικότητα, θα τα βοηθήσει να παραμείνουν παιδιά, θα τα κάνει να πιστέψουν πως υπάρχουν και άνθρωποι που νοιάζονται για αυτά γιατί το αξίζουν, γιατί ελπίζουν στο μέλλον που εκείνα θα φέρουν και στην αλλαγή που θα καλλιεργήσουν.

Για αυτή την αλλαγή θα πάμε στην συναυλία.

Πολλοί αναρωτιούνται αν ο χώρος θα χωρέσει τον κόσμο, αν τα ποτά θα φτάσουν και αν ο αριθμός των κουπονιών είναι αρκετός. Η Μαρκέλλα, ο Αλέξανδρος, η Ειρήνη και η Μαριλένα, επικοινώνησαν με τις περισσότερες εταιρείες και έλαβαν θετική απάντηση από την πλειοψηφία αυτών. Όλες προσέφεραν προϊόντα για την πώληση. Από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα, οι ποσότητες πολλαπλασιάστηκαν. Αν παρ᾽όλα αυτά αποδειχθεί από την προσέλευση πως ήταν λίγες, αυτό σημαίνει πως ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Αν τα κουπόνια αγοραστούν σημαίνει το ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν μεγάλο. Τότε θα μείνει να απολαύσουμε τους καλλιτέχνες και να χαρούμε για την προσπάθεια που ήταν επιτυχημένη.

Παραχώρηση χώρου: Δήμος Λευκωσίας

Γενική διοργάνωση χώρου, στήσιμο εξέδρας και περιπτέρων: Hellenic Bank, STS Digital Trends Ltd, Digital Tree

Ήχος & Φώτα: Hellenic Bank

Οργάνωση χώρου: G.M. Auto Spa & HF Trust Racing

Διαμονή: Louis Hotels - Hilton Park

Αερομεταφορά: Bank of Cyprus

Μεταφορά: THC Transport Services Ltd

Τυπογραφείο: Othon Press

Πανό: 8plus

Ασφάλεια χώρου: Ilarchos Security & Group4

Ασφάλιση χώρου: Royal Insurance

Ασθενοφόρο: Υπουργείο Υγείας & Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης & Εταιρεία Ιδιωτικών Ασθενοφόρων Ambuservices AS

Toilets: Greson Easy Loo

Ηλεκτρισμός: SH Electrical Services

Δραστηριότητες : ONEK & Frederick University

Πλαστικά Ποτήρια: Dynamec

Hope for Children

Επίτροπος Εθελοντισμού

MME

Digital Tree

ΡΙΚ

ΑΝΤ1

Πολίτης

Cyprus Mail

ΙΜΗ & Reporter

Φιλελεύθερος & Active Radio

Alpha Κύπρου

ΔΙΑΣ & Super FM

TVone, Super Sport FM & Αλήθεια

Sppmedia Group

Διάλογος

Cyprus News

DPG Media Cyprus

MC Media

World News Media

ΚΥΠΕ

CAPITAL TV

Play Radio

Στηρίζουν

ΟΝΕK

ΚΟΚΕ

AIPFE Cyprus