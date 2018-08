Stand By Greece:Πάνω από €264 χιλ. από την εκστρατεία αγάπης

Ο κοινός σκοπός ένωσε χιλιάδες συνανθρώπους και μέχρι σήμερα συλλέχθηκαν συνολικά €264.553,36 για την ανοικοδόμηση κτιρίων δημόσιου συμφέροντος που αφορούν παιδιά, μέσω της εκστρατείας “Stand By Greece”.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του “Hope For Children” CRC Policy Center, το ποσό αυτό δεν είναι το τελικό, αφού εκκρεμούν εισφορές από εκδηλώσεις που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν για τη στήριξη της εκστρατείας.



Παράλληλα, αναφέρεται ότι μεγάλες εταιρίες προσφέρθηκαν να παρέχουν αφιλοκερδώς υπηρεσίες και οικοδομικά υλικά για τις ανάγκες του έργου.

«Ευχαριστούμε τα χιλιάδες άτομα που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια και έκαναν εισφορές, κατά τη διάρκεια της συναυλίας στις 31/7, με καταθέσεις στην Ελληνική Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου, και μέσω μηνυμάτων. Σημαντικές ήταν και οι χρηματικές δωρεές πολλών εταιριών στη Κύπρο στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής τους ευθύνης», αναφέρεται, ενώ απευθύνονται ευχαριστίες και προς όλα τα ΜΜΕ της Κύπρου «που για πρώτη φορά ενώθηκαν και προώθησαν την εκστρατεία παγκύπρια με τόση μεγάλη επιτυχία».

Ο Γενικός Διευθυντής του “Hope For Children” CRC Policy Center, Joseph Varughese, ανέφερε ότι «το Hope For Children εργάζεται καθημερινά για παιδιά που προσπαθούν να ξανακτίσουν τη ζωή τους και βάζει τις ανάγκες τους σαν προτεραιότητα».



Για το λόγο αυτό, συνέχισε, ο Οργανισμός έχει αναλάβει τη διαχείριση των χρημάτων που μαζεύτηκαν για να φέρει εις πέρας τον σκοπό για τον οποίο έγινε η εκστρατεία.



«Αυτή τη στιγμή λαμβάνονται προτάσεις από τους δήμους της Αττικής που έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές με περιγραφές και εκτιμήσεις αναγκών όσο αφορά υποδομές δημοσίου συμφέροντος. Σύντομα, εκπρόσωποι του οργανισμού θα μεταβούν στην Αθήνα για να επισκεφτούν επί τόπου τα κτήρια και να παρθεί η τελική απόφαση» είπε.

Τη διοργάνωση της εκστρατείας είχε αναλάβει η εταιρία Digital Tree e-Publishers, ενώ σημαντική συμβολή εκτός από όλα τα ΜΜΕ, είχαν η Ελληνική Τράπεζα, και Τράπεζα Κύπρου, συμπληρώνεται.



Ιδιαίτερης σημασίας αναφέρεται ότι υπήρξε και η συνδρομή και η συνεισφορά της Αναστασίας Παπαδοπούλου, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής της εκστρατείας Stand By Greece και της Ειρένας Γεωργιάδου, μέλος του Ανώτατου Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Οργανισμού σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Τέλος, σημειώνεται ότι σημαντικά άτομα από τον καλλιτεχνικό τομέα έδειξαν και αυτοί έμπρακτα τη στήριξη τους συμμετέχοντας αφιλοκερδώς στην εκδήλωση που διοργανώθηκε, όπως ο πρέσβης καλής θέλησης του «Hope For Children» Γιώργος Θεοφάνους και οι καλλιτέχνες Άννα Βίσση και Αντώνης Ρέμος, τα συγκροτήματα The Fuse, Theo & Alex, The boots, Neon Knights, Cashiers και On tour.