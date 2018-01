"Από εκεί;" Η γκολάρα του Εφραίμ "παίζει" Βραζιλία!

Εγινε θέμα στην Βραζιλία το φοβερό γκολ του Γιώργου Εφραίμ απέναντι στην ΑΕΚ. Τηλεοπτική εκπομπή του βραζιλιάνικου ESPN έκανε ειδική αναφορά.

"Vai daí? Jogador arrisca do meio de campo e faz golaço no Chipre Efrem fez o segundo gol da vitória do Apoel Nicosia sobre o AEK Larnaca" σημειώνεται στην ιστοσελίδα του καναλιού

(Από εκεί; Ποδοσφαιριστής στην Κύπρο σκοράρει από το κέντρο. Ο Εφραίμ πέτυχε το δεύτερο γκολ στη νίκη του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας επί της ΑΕΚ Λάρνακας)