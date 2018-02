Βόμβες από Λαβόρδε: Επιστρέφω στην Κύπρο αλλά σε άλλη ομάδα

Με ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια ο Λαβόρδε σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τη νέα σεζόν ίσως επιστρέψει στην Κύπρο αλλά όχι για την Ανόρθωση!

"First of all I want to thank all the people and true fans of anorthosis for the treatment received and for their daily messages that help me grow as a player and person, on the other hand for the respect and appreciation I have for them, I should have told them that I had All the intention of returning to this great institution but in reality it was not my fault, I think the club's management did not have much interest in my contracting and in returning to ANTONIS PAPADOPOULOS (its stadium), on the other hand I must tell you that the next season there is a great possibility of returning to cyprus to play with another club in that country, I ALWAYS WISH THE BEST AND ALWAYS HAVE A SPACE IN MY HEART anorthosis famagusta"

Αναλυτικά:

“Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους και τους αληθινούς φιλάθλους της Ανόρθωσης για τη συμπεριφορά τους προς το πρόσωπό μου και τα καθημερινά τους μηνύματα που με βοήθησαν να ωριμάσω ως παίκτης και ως άνθρωπος. Από την άλλη πλευρά, για το σεβασμό και την εκτίμηση που έχω προς αυτούς, πρέπει να τους πω ότι είχα όλη τη διάθεση να επιστρέχω σε αυτό το σπουδαίο σύλλογο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι δικό μου το λάθος. Θεωρώ ότι η διοίκηση του συλλόγου δεν έδειξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για να έχει επαφές μαζί μου και να επιστρέψω στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι τη νέα σεζόν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψω στην Κύπρο για να παίξω σε άλλη ομάδα της χώρας. Πάντα θα εύχομαι τα καλύτερα και πάντα η Ανόρθωση θα έχει μία θέση στην καρδιά μου”.