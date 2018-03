ΓΚΟΛ από το κέντρο πρώην Ανορθωσιάτη (βίντεο)

Να το λέει η καρδούλα σου, να παίζεις στα 42 σου και άμα λάχει να σκοράρεις απ' το κέντρο @k_kiassos26 #BeActive #BeInteractive #InteractiveSports #ronaldinho #thisisfootball #greekfootball #instasoccer

A post shared by Interactive Sports (@interactive_sports) on Mar 19, 2018 at 7:08am PDT