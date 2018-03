(Εξέλιξη) Έρχεται Κύπρο ο επενδυτής για την Ομόνοια

Οπως σας αποκάλυψε το Kerkida.net από το πρωί της Παρασκευής ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ο επενδυτής που ενδιαφέρεται να εμπλακεί στα διοικητικά του τριφυλλιού.

Σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που προκύπτει ο Κύπριος επιχειρηματίας αναμένεται στο νησί μας τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Παπασταύρου θα γιορτάσει το Πάσχα στην Κύπρο και θα δώσει το παρών στις ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ που θα γίνουν για το μέλλον της Ομόνοιας.

