TΩΡΑ/Δημοσίευμα στην Πορτογαλία για Άλεφ και ΑΠΟΕΛ!

Δημοσίευμα πριν μερικά λεπτά στην Πορτογαλία από την Record... με τίτλο Το ΑΠΟΕΛ σε διαπραγματεύσεις με την Braga για απόκτηση του Άλεφ!

Σε ελεύθερη μετάφραση αναφέρεται...

Cypriot club interested in buying the Brazilian midfielder pass that is loaned to Apollon. (Ο Κυπριακός σύλλογος ενδιαφέρεται να αγοράσει τον Βραζιλιάνο μέσο ο οποίος είναι δανεικός στον Απόλλωνα)

Apoel Nicosia (Cyprus) is negotiating with Sp. Braga to hire Alef, 23-year-old Brazilian midfielder who is loaned to Apollon Limassol. (Το ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας είναι σε διαπραγματεύσεις με την Μπράγκα για να πάρει τον 23χρονο Βραζιλιάνο μέσο).