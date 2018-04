Nτε Βινσέντι για Ινιέστα!

Αποθεώνει τον "μάγο" ο πρώην άσος του ΑΠΟΕΛ...

Ο Αντρές Ινιέστα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη Μπαρτσελόνα για το κινέζικο πρωτάθλημα και ο Τόμας Ντε Βινσέντι -μέσω ανάρτησής του στα σόσιαλ μίντια- εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Ισπανό σταρ, τονίζοντας ότι αισθάνεται προνομιούχος που τον αντιμετώπισε στις αναμετρήσεις του ΑΠΟΕΛ με τη "Μπάρτσα".

Το ποστάρισμα που συνοδεύεται με τη σχετική φωτογραφία:

Thank you for so much magic @andresiniesta8 it was a real privilege to have faced.. #Iniesta #Futbol #Magia #Lujo #Barcelona #APOEL #Champions #League #Sueño #Realidad #Amor #Pasion