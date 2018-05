Ο Νικόλας Εγγλέζου πήρε το καλύτερο δώρο από την Οδύσσεια...

Σήμερα υποδέχθηκαν στη ζωή τον πρώτο καρπό του έρωτά τους, την κορούλα τους.

Ο διεθνής άσος μοιράστηκε τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις ευχαριστίες στη μέλλουσα σύζυγό του...

Η ανάρτηση του Νικόλα:

Welcome to our family..i love you!! #bestdayever Οdissia Tsielepi efxaristw gia ola... SAS LATREVW