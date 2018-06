Νέα φανέλα ΑΠΟΕΛ και "βομβαρδισμός" για Αλ-Τάμαρι!

Η αλήθεια είναι πως τον Μούσα Αλ-Τάμαρι τον ήξεραν ελάχιστοι στην Κύπρο μέχρι πριν από μερικές βδομάδες. Τώρα τον μάθαμε όλοι και σιγά-σιγά αντιλαμβανόμαστε ότι ο νεαρός είναι μεγάλο όνομα στην πατρίδα του.

Από τότε που ανακοινώθηκε, οι σελίδες του ΑΠΟΕΛ στα κοινωνικά δίκτυα συγκεντρώνουν πάρα πολλά σχόλια από Ιορδανούς και ειδικότερα με την παρουσίαση της νέας εμφάνισης, υπήρξε ένας "βομβαρδισμός".

Συμπατριώτες του Αλ-Τάμαρι ζητάνε αν το Orange Shop μπορεί να στείλει τη φανέλα στην Ιορδανία και άλλοι "παρατηρούν" πως στην φωτογραφία της παρουσίασης θα έπρεπε να είναι και ο συμπατριώτης τους αφού αυτό θα έκανε την φανέλα πολύ δημοφιλή στην Ιορδανία.

Μερικά από τα σχόλια (σε ελεύθερη μετάφραση)

- If you have Mousa Al Taamri in this picture, you will have more than 3 K like and same for comments. You need to market your team in better way. Anyway good luck for your team and for our player Mousa

- When will the new away and third kits be revealed?

- Dear friends, this club brings all the people of Jordan back to you, strongly encouraging our favorite player Moussa Tamari

- Where is musa al taamari

- From where l can buy it

- The image of Musa Al-Tamari must be placed as a cover image. Thank you

- Where is al taamari. The best player in the world

- Tamari is the king

- Where is tamari picture

- Mo Tamari Ma Tamari Running down the wings. Tamari the king of Abdali