Η τελετή έναρξης του Μουντιάλ (Φώτος)

Άρχισε στις 18:00 στο Luzhniki Stadium της Μόσχας, το Μουντιάλ 2018, με τον αγώνα μεταξύ της οικοδέσποινας Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Σε ένα κατάμεστο γήπεδο ολοκληρώθηκε η τελετή έναρξης του Μουντιάλ του 2018.

- Στο Μουντιάλ τίθεται για πρώτη φορά σε εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο το σύστημα VAR

- Ο Κασίγιας πόζαρε με το βαρύτιμο τρόπαιο που κέρδισε το 2010.

- Ο βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου Ρονάλντο με ένα μικρό μπάινει στο γήπεδο με τη μπάλα του Μουντιάλ! Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ετοιμος να εκτοξεύσει την πρεμιέρα.

- Αρχίζει η τελετή έναρξης με τον Ρόμπι Γουίλιαμς και το "Let me entertain you"

- Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η Ρωσίδα σοπράνο, Αϊντα Γκαριφούλινα, απογειώνουν τους 80.000 θεατές που κατέκλυσαν το στάδιο με τα τραγούδια τους.

- Οι ενδεκάδες:

Ρωσία (Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ): Ακινφέεφ, Μάριο Φερνάντες, Κουτέποφ, Ιγκνασέβιτς, Ζιρκόφ, Ζομπνίν, Γκαζίνσκι, Γκολόβιν, Σαμέντοφ, Τζαγκόεφ, Σμόλοφ

Σαουδική Αραβία (Χουάν Αντόνιο Πίτσι): Αλ-Μαγιούφ, Αλ-Μπρεΐκ, Οσ. Χαουσαουί, Ομ. Χαουσαουί, Αλ-Σαρανί, Οταΐφ, Αλ-Νταουσαρί, Αλ-Φαράζ, Αλ-Τζασάμ, Αλ-Σερί, Αλ-Σαλάουι

