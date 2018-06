Η απάντηση Ντέβι... "στο γιατί ΑΠΟΕΛ;" και το ρεκόρ

Τις ωραιότερες μέρες του καλοκαιριού περνούν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ αφού ο αγαπημένος τους, Τόμας Ντε Βινσέντι επέστρεψε στο "σπίτι" του. Επέστρεψε για να αγωνιστεί ξανά στα "αστέρια", αυτή είναι η φράση που λέει και ξανά λέει ο Αργεντινός.

Το Champions League έχει "κολλήσει" στο μυαλό του Ντέβι που θα προετοιμαστεί σαν... τρελός για να είναι έτοιμος στους δύσκολους προκριματικούς που έρχονται. Ο ερχομός του πρώην... Άραβα έφερε απέραντη χαρά στους "Πορτοκαλί" που "γκρέμισαν" τα social media του ποδοσφαιριστή αλλά και της ομάδας.

Εδώ μερικά από τα σχόλια φίλων του ΑΠΟΕΛ:

- Omg!! Welcome home Tomas!

- Welcome back home man

- The legend returns

- Welcome back megale! You are one of us!

- you are a legend

- Welcome back idol!

- Kinggg welcome back

Εκτός από τους φίλους των πρωταθλητών αρκετοί ποδοσφαιριστές σχολίασαν την μετακίνηση του Αργεντινού με τον ίδιο να τους εξηγεί τον λόγο της απόφασης του. Ο "Ντέβι" σε ερώτηση από πρώην συμπαίκτη του, για την επιλογή να έρθει στο ΑΠΟΕΛ τονίζει ξεκάθαρα: "Θέλω να ξανά παίξω στο Champions League"!

Μέσα στα πολλά μηνύματα, ξεχωρίζει και αυτό του πρώην "γαλαζοκίτρινου" Γκουστάβο Μαντούκα που καλωσόρισε τον Τόμας και του ευχήθηκε να παραμείνει στην κορυφή.

Πλέον μετά την κίνηση της Διοίκησης να ντύσει στα "γαλαζοκίτρινα" τον Ντε Βινσέντι υπάρχει η προσδοκία και για ρεκόρ στα εισιτήρια διαρκείας αφού πρόκειται για μια μεταγραφή η οποία έφερε τεράστια ικανοποίηση στις τάξεις των οπαδών του ΑΠΟΕΛ.