Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση του Πρωταθλήματος Cyta 2018-19 στο ξενοδοχείο Hilton.

Το kerkida.net σας μετέφερε ζωντανά την κλήρωση...

-Μέχρι το 2022 χορηγός του πρωταθλήματος η CYTA, όπως ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης.

-Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 25-26 Αυγούστου 2018 και θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 18-19 Μαΐου 2019.

-Χωρίς ντέρμπι η πρεμιέρα.



Αναλυτικά το πρόγραμμα του νέου Πρωταθλήματος:

Α ΓΥΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(25.08.2018 - 26.08.2018)

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΝΠ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(01.09.2018 - 02.09.2018)

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΝΠ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(15.09.2018 - 16.09.2018

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΝΠ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(22.09.2018 - 23.09.2018)

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

ΕΝΠ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(06.10.2018 - 07.10.2018)

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΕΝΠ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(20.10.2018 - 21.10.2018)

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΝΠ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(27.10.2018 - 28.10.2018)

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΝΠ

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(03.11.2018 - 04.11.2018)

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΕΝΠ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(10.11.2018 - 11.11.2018)

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΝΠ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(24.11.2018 - 25.11.2018)

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΕΝΠ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(01.12.2018 - 02.12.2018)

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΝΠ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Β ΓΥΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(08.12.2018 - 09.12.2018)

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΝΠ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(15.12.2018 - 16.12.2018)

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΕΝΠ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(22.12.2018 - 23.12.2018)

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΕΝΠ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(05.01.2019 - 06.01.2019)

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΕΝΠ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(12.01.2019 - 13.01.2019)

ΠΑΦΟΣ FC vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΕΝΠ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(19.01.2019 - 20.01.2019)

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΕΝΠ

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΠΑΦΟΣ FC

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(26.01.2019 - 27.01.2019)

ΠΑΦΟΣ FC vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΕΝΠ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(02.02.2019 - 03.02.2019)

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΕΝΠ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(09.02.2019 - 10.02.2019)

ΠΑΦΟΣ FC vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ

ΕΝΠ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(16.02.2019 - 17.02.2019)

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΕΝΠ vs ΠΑΦΟΣ FC

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(23.02.2019 - 24.02.2019)

ΠΑΦΟΣ FC vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΕΝΠ

Η Ομοσπονδία υλοποιώντας το σχεδιασμό της, όπως αυτός είχε καθοριστεί τα προηγούμενα χρόνια, το φετινό Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δώδεκα ομάδων ως ακολούθως:

ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ Λεμεσού, Ανόρθωση Αμμοχώστου, ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Απόλλων Λεμεσού, Αλκή Ορόκλινης, Δόξα Κατωκοπιάς, Ε.Ν. Παραλιμνίου, Ερμής Αραδίππου, Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, Ομόνοια Λευκωσίας και Πάφος FC.



Το Πρωτάθλημα Cyta 2018 – 2019 θα διεξαχθεί και φέτος σε δύο φάσεις με 32 συνολικά αγωνιστικές.



Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί σε δύο γύρους των έντεκα αγωνιστικών, συνολικά 22 αγωνιστικές.



Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι δώδεκα ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των έξι ομάδων ανάλογα με τη βαθμολογική τους θέση μεταφέροντας μαζί τους στη δεύτερη φάση τους βαθμούς που πήραν στην πρώτη φάση.



Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης η οποία θα ολοκληρωθεί σε δέκα αγωνιστικές, οι δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου θα υποβιβαστούν στη Β’ Κατηγορία.



Επεξηγώντας τον τρόπο διεξαγωγής του νέου Πρωταθλήματος πριν από τη διαδικασία της κλήρωσης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΟΠ κ. Ανθούλης Μυλωνάς αναφέρθηκε και για τον αγώνα Super Cup.



Ο κ. Μυλωνάς συγκεκριμένα ανέφερε πως η ποδοσφαιρική χρονιά δεν θα αρχίσει με τον αγώνα Super Cup όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια λόγω της αλλαγής στο καλεντάρι της UEFA αφού πλέον, με τον τρόπο που διεξάγονται οι Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν υπάρχουν κενές ημερομηνίες τον Αύγουστο.



Ως εκ τούτου, ο αγώνας για το Super Cup μεταξύ της Πρωταθλήτριας ομάδας του ΑΠΟΕΛ και της Κυπελλούχου ομάδας της ΑΕΚ θα πραγματοποιηθεί στις 28, 29 η 30 Σεπτεμβρίου 2018.



ΕΔΡΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

Οι έδρες των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο νέο Πρωτάθλημα:



Στάδιο ΓΣΠ: ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια

Τσίρειο Στάδιο: Απόλλωνας, ΑΕΛ

Μακάρειο Στάδιο: Δόξα Κατωκοπιάς

ΑΕΚ Αρένα: ΑΕΚ

«Αντώνης Παπαδόπουλος»: Ανόρθωση

«Αμμόχωστος Επιστροφή»: Νέα Σαλαμίνα, Αλκή, Ερμής

«Στέλιος Κυριακίδης»: Πάφος F.C.

Δημοτικό Στάδιο «Τάσος Μάρκου»: ΕΝ Παραλιμνίου