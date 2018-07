"Κάρφωσε" τη Μπερ Σεβά πρώην ΑΠΟΕΛίστας

O πρώην ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ Μάριο Μπούντιμιρ σκόραρε στο παιγνίδι της Ντιναμό Ζάγκρεμπ απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά και έβαλε... τέλος σε όποια σκέψη έγινε για κάποιο θαύμα.

Η Μπερ Σεβά ήταν μπροστά στο ημίχρονο με 2-0 αλλά ήθελε άλλα τρία τέρματα για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα.

Στο 49’ όμως ο Μπούντιμιρ με πλασέ έκανε το 2-1 και κάπου εκεί τελείωσαν όλα.

Έτσι στέλνει την Χάποελ Μπερ Σεβά να αντιμετωπίσει στον γ΄ προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ το ΑΠΟΕΛ.

Embed the video Mario Budimir Goal HD - H. Beer Sheva (Isr) 2-1 D. Zagreb (Cro) 31.07.2018 Autoplay ON OFF