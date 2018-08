ΑΠΟΛΛΩΝ/ΑΕΚ: Τα εκατομμύρια που μπαίνουν στο ταμείο

Η παρουσία του Απόλλωνα στη φάση των ομίλων του Europa League φέρνει στα ταμεία των "κυανολέυκων" αρκετά εκατομμύρια.

Η αρχή γίνεται για εγγυημένα ποσά της τάξης των 2.9 εκατομμυρίων από την πρόκριση στους ομίλους συν τα ποσά από την συμμετοχή των προκριματικών.

*Επίσης ο Απόλλωνας θα καρπωθεί ένα ποσό (ακόμη δεν έχει υπολογιστεί αφου περιμένει να μάθει την κατάταξη του στους ομίλους, αυτό θα γίνει τα μεσάνυκτα) περίπου στις 700 με 900 χιλιάδες ευρώ από τα νέα πριμ κατάταξης που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Αναλυτικά τα ποσά:

• first qualifying round – €240,000

• second qualifying round – €260,000

• third qualifying round – €280,000

Πρόκριση στους ομίλους - €2,920,000

Συνολικά η Λεμεσιανή ομάδα θα εισπράξει 4,400,000 (ίσως αυξηθεί)* χωρίς να υπολογίζεται το Market Pool στο τέλος περιόδου.

Τα έσοδα της ΑΕΚ από την πρόκριση

Η ΑΕΚ πανηγυρίζει την πρόκριση της στους ομίλους του Europa League μετά την σπουδαία νίκη επί της Trencin με 3-0.

Οι "κιτρινοπράσινοι" θα βάλουν αρκετά εκατομμύρια στα ταμεία τους... Τα εγγυημένα ποσά που θα εισπράξει η ΑΕΚ είναι το μπόνους των 2,9 εκατ. ευρώ από την είσοδο στους ομίλους και 540 χιλιάδες ευρώ από τους δυο προκριματικούς γύρους με Dundalk και Sturm Graz.

Όπως και στην περίπτωση του Απόλλωνα, έτσι και η ομάδα της Λάρνακας θα πάρει επιπλέον χρήμα λόγω του πριμ κατάταξης που έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (ακόμη δεν έχει υπολογιστεί αφού περιμένει να μάθει την κατάταξη της στους ομίλους, αυτό θα γίνει τα μεσάνυκτα). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς αυτό το ποσό είναι περίπου στις 350 χιλιάδες.

Αναλυτικά τα ποσά:

• second qualifying round – €260,000

• third qualifying round – €280,000

Πρόκριση στους ομίλους - €2,920,000

Συνολικά η Διοίκηση Καραπατάκη θα βάλει στα ταμεία της περίπου 3.810,000 χωρίς να υπολογίζεται το market pool.