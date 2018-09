ΕΦΡΑΙΜ και οι αριθμοί "8" και "2"

Αναφορά στον Γιώργο Εφραίμ από τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ. Ενόψει του αγώνα με τον Ερμή, σημειώνεται στην επίσημη σελίδα της ομάδας...

"82 games, 28 goals. Game against Ermis will be the first chance for Efrem to change the compilation of 8 and 2

82 αγώνες και 28 γκολ για τον Εφραίμ. Ο αγώνας με τον Ερμή θα είναι μια πρώτη ευκαιρία να αλλάξει τον συνδυασμό των αριθμών 8 και 2".

Ο Γιώργος μετά από μια δύσκολη σεζόν, φέτος είναι έτοιμος να κάνει και πάλι την διαφορά. Θέλει και μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ για το πρωτάθλημα. Αν μείνει μακριά από τραυματισμούς, ο Μπαλταζάρ θα έχει στα χέρια του ένα ισχυρό όπλο.