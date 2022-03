15 νεκροί στο ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο Μικολάγιφ (βίντεο)

Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ρωσικό πυραυλικό πλήγμα εναντίον κτιρίου της αυτοδιοίκησης στην ουκρανική πόλη Μικολάγιφ (νότια) προχθές Τρίτη, σύμφωνα με ανάρτηση του περιφερειάρχη Βιτάλι Κιμ στην πλατφόρμα Telegram.

Ο πύραυλος κατέστρεψε τμήμα στο μέσον του κτιρίου. Ο κ. Κιμ ανέφερε πως το γραφείο του βρισκόταν στο τμήμα που καταστράφηκε, διευκρινίζοντας πως δεν βρισκόταν στο κτίριο όταν επλήγη.

The #Nikolaev rescuers clear the building of the regional state administration which was destroyed by the #Russian rocket. pic.twitter.com/ASDj6bmzYR

