2 πράκτορες του FBI έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς στη Φλόριντα

Δύο πράκτορες του FBI σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν σε «περιστατικό με πυροβολισμούς» στη νότια Φλόριντα. Νεκρός είναι και ο ύποπτος δράστης, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει.

Οι πράκτορες κλήθηκαν να επέμβουν την Τρίτη, έπειτα από την έκδοση εντάλματος, σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι αρχές.

Ο δράστης βρισκόταν μέσα σε μια μονάδα συγκροτήματος διαμερισμάτων, όταν περικυκλώθηκε από τους πράκτορες και τις αστυνομικές αρχές.

🇺🇸 — BREAKING: Two FBI agents were killed and three others were injured after a gunman opened fire while they served a warrant in a child exploitation case in Sunrise, Florida this morning. pic.twitter.com/TDDULJCMvN

