30 ημέρες πολέμου στο Ισραήλ: Ξεπέρασαν τους 10.000 οι νεκροί

Στην 30η ημέρα εισέρχεται την Κυριακή ο πόλεμος στο Ισραήλ, με τους νεκρούς από την ένοπλη σύγκρουση να ξεπερνούν τους 10.000 χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα οποιαδήποτε προοπτική κατάπαυσης του πυρός ή εξεύρεσης διπλωματικής λύσης.

Η διπλωματική πρωτοβουλία που ανέλαβε εκ νέου η Ουάσιγκτον με την δεύτερη επίσκεψη Μπλίνκεν στην Μέση Ανατολή, έχει ως αποκλειστικό στόχο να κοπούν οι σχέσεις της Χαμάς με τον Αραβικό κόσμο καθώς ο Άντονι Μπλίνκεν απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση που του διατυπώθηκε στη συνάντηση με τους ΥΠΕΞ της Αιγύπτου και της Ιορδανίας για κατάπαυση του πυρός λέγοντας ότι μια τέτοια περίπτωση θα επέτρεπε στη Χαμάς να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να πραγματοποιήσει ανάλογες επιθέσεις με εκείνη της 7ης Οκτωβρίου.

Με αυτά τα δεδομένα, οι Ισραηλινοί συνεχίζουν και επεκτείνουν την στρατιωτική τους παρουσία μέσα στη Γάζα καθώς ανακοίνωσαν ότι πλέον οι μάχες γίνονται «σώμα με σώμα μέσα σε κατοικημένες περιοχές» προκειμένου να εξοντωθεί η τρομοκρατική οργάνωση και η επιχειρησιακή της ηγεσία.

The Israel Defense Forces says it struck a Hamas site on the roof of a building in the Gaza Strip, as well as a tunnel near the building, following intelligence information gathered from the Shin Bet interrogation of a Hamas terrorist. Ground forces also battled gunmen in the… pic.twitter.com/WdmG3HmQce

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ ανέφερε μάλιστα ότι η Χαμάς είναι περικυκλωμένη και εξέφρασε την εκτίμησή του ότι αργά η γρήγορα θα εντοπιστεί και θα εξοντωθεί ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Γιαχία Σινουάρ.

Οι δηλώσεις Γκάλαντ έγιναν την ώρα που ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού - σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού - περνούσε για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου τα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα, προκειμένου να επιθεωρήσει τα ισραηλινά στρατεύματα που επιχειρούν μέσα στον Παλαιστινιακό θύλακα.

Οι επιχειρήσεις αυτές σε συνδυασμό με τους αεροπορικούς βομβαρδισμους που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνουν με δραματικό τρόπο τον κύκλο του αίματος στη Μέση Ανατολή που άνοιξε στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον απολογισμό που δημοσιεύει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί 9.227 Παλαιστίνιοι, 828 Ισραηλινοί πολίτες, 338 ισραηλινοί στρατιώτες και 241 κρατούνται όμηροι από την τρομοκρατική οργάνωση.

Περισσότεροι από 60 όμηροι αγνοούνται...

Αργά το βράδυ του Σαββάτου η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 60 όμηροι αγνοούνται εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα.

Ο Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Ιζελντίν αλ-Κάσαμ, είπε επίσης στον λογαριασμό της Χαμάς στο Telegram ότι 23 πτώματα Ισραηλινών ομήρων είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

"Φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα προσεγγίσουμε λόγω της συνεχιζόμενης βίαιης επίθεσης των κατοχικών δυνάμεων κατά της Γάζας", δήλωσε. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως τη δήλωση

Μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν υποδομές τρομοκρατών της Χαμάς που βρίσκονται στην οροφή ενός κτιρίου και σε παρακείμενο φρεάτιο σήραγγας μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν από την ανάκριση τρομοκράτη της Χαμάς στο Shin Bet, αλλά και μέσω των χερσαίων επιχειρήσεων.

Επλήγησαν 120 στόχοι

Ο Ισραηλινός Στρατός έπληξε σήμερα περίπου 120 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των συγκροτημάτων της Χαμάς και των αντιαρματικών θέσεων εκτόξευσης.

Επιπλέον, μετά από πληροφορίες οι IDF έπληξαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου με τις χερσαίες δυνάμεις να εμπλέκονται σε ανταλλαγή πυρών με ένοπλους, σκοτώνοντας αρκετούς από αυτούς, αναφέρουν οι IDF ενώ προσθέτουν ότι στη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν όπλα και υλικό πληροφοριών και εντόπισαν σήραγγες.

IDF fighter jets struck Hamas terrorist infrastructure located on the roof of a building and an adjacent tunnel shaft after receiving intelligence from the ISA and through ground operations.

In addition, following IDF and ISA intelligence, and the identification of shooting… pic.twitter.com/JRsl9ZpiV7

