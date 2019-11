6 χρόνια από το θάνατο του Paul Walker (Φώτος)

Ο Paul Walker γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1973 στο Γκλεντέιλ της Καλιφόρνια στις Η.Π.Α. Ξεκίνησε την καριέρα του ερμηνεύοντας μικρούς ρόλους σε τηλεοπτικά σόου, όπως τα Ατίθασα Νιάτα.

Το 2001 και σε ηλικία 28 ετών έγινε διάσημος ενσαρκώνοντας τον Μπράιαν Ο’ Κόννορ, έναν από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «The Fast and the Furious», η μεγάλη επιτυχία της οποίας τον βοήθησε να απογειώσει την καριέρα του, αλλά και παράλληλα να αποκτήσει πολλούς fans ανάμεσα στους λάτρεις των αυτοκινήτων.

Ο Walker, εκτός από τη συμμετοχή του στα υπόλοιπα film του «The Fast and the Furious» που ακολούθησαν, είχε και έντονη φιλανθρωπική δράση, ιδρύοντας το 2010 τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Reach out Worldwide, η οποία φροντίζει να παράσχει άμεση βοήθεια σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από μια μεγάλη καταστροφή.

Ο Paul Walker έχασε την ζωή του με τραγικό τρόπο στις 30 Νοεμβρίου του 2013, ως επιβάτης σε μια Porsche Carrera GT. Οδηγός του ήταν o Roger Rodas, που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και χτύπησε έναν τηλεφωνικό στύλο. Μετά την σύγκρούση το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, παγιδεύοντας και σκοτώνοντας και τους δύο άνδρες. Ο Walker ήταν 40 ετών.

newsauto.gr