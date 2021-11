Αεροδρόμιο Ατλάντα: Χάος κα πανικός μετά από εκπυρσοκρότηση όπλου

Οι αρχές αναζητούν έναν κάτοχο όπλου που τράπηκε σε φυγή όταν το όπλο του εκπυρσοκρότησε τυχαία μέσα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα, σπέρνοντας τον τρόμο σε ταξιδιώτες που πανικόβλητοι άρχισαν να τρέχουν στον αεροδιάδρομο, διακόπτοντας για περίπου δύο ώρες τις πτήσεις χθες Σάββατο, σε μια μέρα με μεγάλη επιβατική κίνηση μεσούσης της εορταστικής περιόδου της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Τρία άτομα υπέστησαν μη απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα μετά τον πυροβολισμό που σημειώθηκε στις 13:30 τοπική ώρα στο σημείο ελέγχου ασφαλείας του αεροδρομίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA).

Περίπου δύο ώρες αργότερα, αστυνομικοί έδωσαν το ελεύθερο και οι πτήσεις ξεκίνησαν ξανά, ανέφερε η διοίκηση του αεροδρομίου με ανάρτηση στο twitter.

Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 42χρονο κάτοχο του όπλου, ο οποίος κατονομάστηκε από την αστυνομία ως Κένι Ουέλς.

