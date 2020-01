Αεροσκάφος που είχε προορισμό την Τεχεράνη επέστρεψε Φρανκφούρτη

Εν μέσω καταιγιστικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και μετά τη συντριβή του Boeing 737-800 της Ukraine International Airlines, στο Ιράν, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 176 επιβάτες, ανησυχία επικρατεί για τις πτήσεις με προορισμό την Τεχεράνη.

Εκτάκτως η αεροπορική εταιρεία Lufthansa προχώρησε σε ακύρωση δρομολογίου ενώ είχε απογειωθεί το αεροσκάφος.

Συγκεκριμένα η πτήση LH600 από Φρανκφούρτη προς Τεχεράνη άλλαξε κατεύθυνση όταν βρισκόταν πάνω από τη Ρουμανία και άρχισε να γυρίζει πίσω προς την Φρανκφούρτη, από όπου απογειώθηκε.

Breaking: Lufthansa flight #LH600 (Frankfurt-Tehran) has just turned around over Romania and is heading back to Frankfurt. pic.twitter.com/zxfOcUwB3G

— RheinMain Aviation (@FlyingFan1) January 9, 2020