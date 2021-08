Αφγανιστάν: Αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο

Νέους συσχετισμούς στην Μέση Ανατολή και τον ισλαμικό κόσμο συνολικά δημιουργεί αναπόδραστα η χθεσινή «παλινόρθωση» των Ταλιμπάν, στο Αφγανιστάν. Η θριαμβευτική είσοδός τους στο Προεδρικό Μέγαρο της χώρας άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τη Δύση, η οποία υποχώρησε δραματικά τόσο σε επίπεδο στρατιωτικών δυνάμεων, όσο και σε επίπεδο ηγεμονικών εντυπώσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Είκοσι και πλέον χρόνια μετά από την απόπειρα μετατροπής του Αφγανιστάν σε «δυτικού τύπου Δημοκρατία» (ήδη από τον Ψυχρό Πόλεμο), το κύμα «φιλελευθεροποίησης» στην Μέση Ανατολή έριξε χθες τίτλους τέλους, μαζί με την εύθραυστη ισορροπία που είχαν πετύχει οι δυτικές δυνάμεις με το επίσημα εγκατεστημένο στη χώρα καθεστώς υπό τον Πρόεδρο Γάνι. Απόρροια αυτού αποτελεί μια δυναμική, αλλά ρευστή για την ώρα κατάσταση τόσο στο Αφγανιστάν, όσο και στο σουνιτικό Ισλάμ, με πρώτο «διεκδικητή» προνομιακών σχέσεων με τους Ταλιμπάν τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το γεγονός, άλλωστε, ότι η Τουρκία δεν διέκοψε τη λειτουργία της διπλωματικής της Αρχής στο Αφγανιστάν, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αποτυπώνει την προσπάθειά της να εγκαθιδρύσει από τις πρώτες στιγμές μια «ειδική σχέση» με το νέο καθεστώς των Ταλιμπάν, προβάλλοντας ως παράγοντας σταθερότητας και εγγυητής του διαλόγου με τη Δύση.

“We woke up this morning to the Taliban white flags all over the city.”

The Taliban's capture of Jalalabad effectively leaves Kabul as the last major urban area under government control https://t.co/o6h7POQ8HQ pic.twitter.com/GfXadVywL0

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2021