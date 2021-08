Αφγανιστάν: Βρέφος γεννήθηκε μέσα σε αεροσκάφος των ΗΠΑ (φωτος)

Ένα κοριτσάκι, που γεννήθηκε μέσα σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος εν πτήσει στο πλαίσιο της επιχείρησης απομάκρυνσης ανθρώπων από το Αφγανιστάν, πήρε το όνομά του από το όνομα του αεροσκάφους.

Το κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση Ramstein στη Γερμανία και ονομάστηκε «Ριτς» από το διακριτικό σήμα του αεροπλάνου, είπε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου στο Πεντάγωνο ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη Τοντ Γουόλτερς. Τα αεροσκάφη τύπου Boeing C-17 που χρησιμοποιεί η αμερικανική πολεμική αεροπορία χρησιμοποιούν συχνά το διακριτικό σήμα «Reach» ακολουθούμενο από έναν συνδυασμό αριθμών.

Το σαββατοκύριακο ο αμερικανικός στρατός έγραψε στο Twitter ότι στη διάρκεια μιας πτήσης από το Κατάρ προς τη Γερμανία έπιασαν οι πόνοι μια έγκυο Αφγανή, η οποία μάλιστα εμφάνισε επιπλοκές. Η κατάστασή της βελτιώθηκε όταν το αεροσκάφος κατέβηκε σε χαμηλότερο ύψος προκειμένου να αυξήσει την πίεση, γεγονός που συντέλεσε στο να σωθεί η ζωή της.

A baby born aboard a C-17 evacuation flight from Afghanistan has been named "Reach," after the flight's call sign, Gen. Tod Wolters, commander of U.S. European Command, told reporters on Wednesday. https://t.co/m3Ulv84kRE pic.twitter.com/ti7dJgcGM8

Στρατιώτες βοήθησαν να την Αφγανή να φέρει στον κόσμο το μωρό της μέσα στο αεροσκάφος, προτού η γυναίκα μεταφερθεί με το νεογέννητο προς ένα κοντινό νοσοκομείο. Όπως είπε ο Γουόλτερς, έκτοτε ο αμερικανικός στρατός ήρθε σε επικοινωνία με τους γονείς του νεογέννητου.

«Όπως μπορείτε εύκολα να φανταστείτε, ως πιλότος μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας, το όνειρό μου είναι να δω αυτό το μικρό παιδί ονόματι Ριτς να μεγαλώνει, να είναι αμερικανίδα πολίτης και να πετάει αμερικανικά μαχητικά», αστειεύτηκε ο Γουόλτερς.

Η γερμανική αεροπορική βάση λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός για τους ανθρώπους που απομακρύνονται από το Αφγανιστάν.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o

— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021