Αφγανιστάν: Επέλαση Ταλιμπάν, πλησιάζουν στην Καμπούλ

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν σήμερα Κυριακή το πρωί την πόλη στρατηγικής σημασίας Τζαλαλάμπαντ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, χωρίς μάχη, θέτοντας πλέον υπό τον έλεγχό τους το τμήμα του οδικού δικτύου που συνδέει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες αυτή τη στιγμή στη Τζαλαλάμπαντ διότι ο κυβερνήτης παραδόθηκε στους Ταλιμπάν», δήλωσε αφγανός αξιωματούχος στην πόλη, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Η ενέργεια αυτή «ήταν ο μοναδικός τρόπος για να σωθούν οι ζωές αμάχων», πρόσθεσε. Δυτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την πτώση της πόλης.

Με την κατάληψη της Τζαλαλάμπαντ από τους ισλαμιστές αντάρτες, πλέον στα χέρια των κυβερνητικών δυνάμεων δεν απομένει πλέον καμία άλλη μεγάλη πόλη παρά μόνο η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, η Καμπούλ.

«Οι Ταλιμπάν παρελαύνουν πάνω στα οχήματα και τις μοτοσικλέτες τους, πυροβολώντας στον αέρα για να γιορτάσουν", δήλωσε ο Ατικουλάχ Γαγιόρ, που μένει κοντά στο διάσημο μπλε τζαμί της Μαζάρ-ι-Σαρίφ, διευκρινίζοντας ότι οι αφγανικές δυνάμεις αποχωρούσαν από την πόλη.

Η επέλαση των Ταλιμπάν έχει τρομοκρατήσει τον κόσμο στην πρωτεύουσα, την Καμπούλ και χιλιάδες βλέποντας τους Ταλιμπάν να βρίσκονται ένα βήμα πριν την πόλη σπεύδουν να την εγκαταλείψουν.

Scene of The Afghanistan–Uzbekistan Friendship Bridge, choked by fleeing forced of Warlords, and Ghani. Uzbekistan has closed the border gates, hence this traffic jam. pic.twitter.com/JcqISxCRsx

— Mortimer Durand (@ChinaPakAF) August 14, 2021