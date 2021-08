Αφγανιστάν: Έπεσε χωρίς αντίσταση και η Καμπούλ (βίντεο-φωτο)

«Το Αφγανιστάν θα έχει μια ειρηνική μετάβαση εξουσίας προς μια μεταβατική κυβέρνηση». Με αυτά τα λόγια διά στόματος υπουργού Εσωτερικών, η αφγανική κυβέρνηση παραδέχεται την ήττα της από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι μέσα σε λιγότερο από δέκα μέρες από την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα, κατάφεραν να φτάσουν στην πρωτεύουσα.

Θα έλεγε, μάλιστα, κανείς, ότι ορισμένες πόλεις στο διάβα των αφγανών ανταρτών, «έπεσαν» τόσο εύκολα και αμαχητί, που ήταν λες και οι Ταλιμπάν έκαναν τον... γύρο του θριάμβου μέχρι να φτάσουν στην Καμπούλ.

Την ίδια στιγμή διπλωμάτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο, ενώ οι ΗΠΑ απομάκρυναν τους διπλωμάτες τους από την πρεσβεία με ελικόπτερο Σινούκ.

Δείτε σχετικό βίντεο από την άφιξη του ελικοπτέρου στην πρεσβεία των ΗΠΑ:

Η Μόσχα δεν προβλέπει την εκκένωση της πρεσβείας της στην Καμπούλ

Η Ρωσία, πάντως, δεν προβλέπει να εκκενώσει την πρεσβεία της στην Καμπούλ, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Ζαμίρ Καμπούλοφ δήλωσε πως βρίσκεται «σε απευθείας επαφή» με τη ρωσική πρεσβεία στην Καμπούλ και πρόσθεσε πως οι υπάλληλοι της πρεσβείας εξακολουθούν να εργάζονται με «ηρεμία».

Χάος στην Καμπούλ

Από το πρωί επικρατεί χάος στην αφγανική πρωτεύουσα και έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές έξω από τράπεζες.

#UPDATES "We woke up this morning to the Taliban white flags all over the city. They entered without fighting," says Jalalabad resident, confirming Taliban claim on social media, effectively leaving Kabul as last major urban area under government control pic.twitter.com/xPxRJvKbSo

— AFP News Agency (@AFP) August 15, 2021