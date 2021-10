Αφγανιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας σε τζαμί (Βίντεο)

Επίθεση αυτοκτονίας σε τζαμί στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, στην επαρχία Κουντούζ του Αφγανιστάν έγινε πριν από λίγο. Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς- οι ίδιες μαρτυρίες ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων ακόμη και στα 100 και δεκάδες τραυματίες.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλείται πηγή από το νοσοκομείο που μιλά για 15 νεκρούς και πάνω από 90 τραυματίες. Ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών.

Οι Ταλιμπάν επιβεβαίωσαν την επίθεση αυτοκτονίας και ανακοίνωσαν ότι ομάδα ειδικών δυνάμεων βρίσκεται ήδη στο σημείο, διεξάγοντας έρευνα για το περιστατικό.

«Σήμερα το απόγευμα, έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί Σιιτών συμπατριωτών μας στην περιοχή Χαν Αμπάντ στοΜαντάρ, πρωτεύουσα της επαρχίας Κουντούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν πολλοί συμπατριώτες μας» δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιουλάχ Μουχατζίντ.

Ακολουθούν ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΒΙΝΤΕΟ από το σημείο της επίθεσης:

Huge EXPLOSION at Shiite Mosque in Afghan province of Kunduz – Dozens KILLED [Independent Persian - citing eyewitnesses].#Afghanistan pic.twitter.com/0xWxW5LMip

— Al Aqeel Jawad🚩 (@JawadAbubakar7) October 8, 2021