Αφγανιστάν: Έτσι έπεσαν στο κενό από το αεροπλάνο (βίντεο)

Ασύλληπτες εικόνες εκτυλίχθηκαν την Δευτέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, καθώς χιλιάδες κόσμου πασχίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Την ίδια ώρα βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου εμφανίζει ανθρώπους να πέφτουν από αεροσκάφος που φεύγει από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ.

Πρόκειται για τα μικρά μαύρα σημάδια που φαίνονται να πέφτουν από το αεροπλάνο την ώρα που εκείνο κερδίζει ύψος.

Two people who had tied themselves to the wheels of an aircraft flying from Kabul fell down. (@gauravcsawant )#ITVideo #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/TN1KIgtlVs

