Αφγανιστάν: Το χάος στην Καμπούλ σε δορυφορικές φωτογραφίες

Στιγμές χάους βιώνει η Καμπούλ ύστερα από την επικράτηση των Ταλιμπάν, γεγονός που έχει πυροδοτήσει σοβαρή ανησυχία σε όλο τον κόσμο, με τον ΟΗΕ να ζητεί τον τερματισμό της παγκόσμιας τρομοκρατίας, με κάθε μέσο, και την ΕΕ να προγραμματίζει έκτακτο συμβούλιο για την Τρίτη. Σε αυτό το σκηνικό τρομοκρατίας, συγκλονίζουν οι εικόνες που επικράτησαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπως καταγράφηκαν από τις υψηλής ανάλυσης δορυφορικές φωτογραφίες της εταιρείας MAXAR.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Οι λήψεις έχουν καταγραφεί στις 10:36 το πρωί τοπική ώρα όταν χιλιάδες Αφγανοί συνέρρευσαν στο αεροδρόμιο και τις κεντρικές αρτηρίες που οδηγούν σε αυτό προκειμένου να μπορέσουν να επιβιβαστούν σε κάποιο από τα –στρατιωτικά κυρίως- αεροσκάφη που αναχωρούσαν. Σημειώνεται ότι οι «κουκκίδες» που διακρίνονται στις φωτογραφίες είναι οι άνθρωποι που έχουν συρρεύσει στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabul’s Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54

— Maxar Technologies (@Maxar) August 16, 2021