Αφγανιστάν: Η πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ στα χέρια των Ταλιμπάν

Μαχητές των Ταλιμπάν κατέλαβαν το Σάββατο το βράδυ, την βόρεια πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, την πόλη που ήταν το τελευταίο προπύργιο των αφγανικών κυβερνητικών δυνάμεων στον βορρά, με τις δυνάμεις ασφαλείας να τρέπονται σε φυγή και να κατευθύνονται στα σύνορα με το Ουζμπεκιστάν, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της επαρχίας Μπαλχ.

«Οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο της Μαζάρ-ι-Σαρίφ», δήλωσε ο Αφζάλ Χαντίντ, επικεφαλής του επαρχιακού συμβουλίου της Μπαλχ, προσθέτοντας ότι η πόλη φαίνεται πως έπεσε χωρίς να γίνει μάχη. Οι στρατιώτες εγκατέλειψαν τον εξοπλισμό τους και κατευθύνθηκαν προς τη συνοριακή διάβαση με το Ουζμπεκιστάν. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα Αφγανικά μέσα ενημέρωσης, τα σύνορα έχουν κλείσει.

«Όλα τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έφυγαν από την πόλη Μαζάρ», δήλωσε, παρότι σποραδικές συγκρούσεις συνεχίζονται σε μια περιοχή έξω από το κέντρο της πόλης.

«Οι Ταλιμπάν παρελαύνουν πάνω στα οχήματα και τις μοτοσικλέτες τους, πυροβολώντας στον αέρα για να γιορτάσουν», δήλωσε ο Ατικουλάχ Γαγιόρ, που μένει κοντά στο διάσημο μπλε τζαμί της Μαζάρ-ι-Σαρίφ, διευκρινίζοντας ότι οι αφγανικές δυνάμεις αποχωρούσαν από την πόλη.

Ιδιαίτερα ανήσυχη είναι η ξένη διπλωματική αποστολή στη χώρα. Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο ABC, η πρεσβεία των ΗΠΑ θα εκκενωθεί μερικώς μέσα στις επόμενες 72 ώρες, καθώς κυριαρχεί ο φόβος ότι οι Ταλιμπάν θα φτάσουν έως την πρωτεύουσα της χώρας, την Καμπούλ. Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι της πρεσβείας, καταστρέφουν έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι Ταλιμπάν για λόγους προπαγάνδας.

Scene of The Afghanistan–Uzbekistan Friendship Bridge, choked by fleeing forced of Warlords, and Ghani. Uzbekistan has closed the border gates, hence this traffic jam. pic.twitter.com/JcqISxCRsx

— Mortimer Durand (@ChinaPakAF) August 14, 2021