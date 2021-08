Αφγανιστάν: Παραμένουν ακόμα 250 Αμερικανοί

Περίπου 250 Αμερικανοί προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν, ανακοίνωσε χτες το βράδυ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λίγες ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας την Τρίτη 31 Αυγούστου για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ ανέφερε σε δήλωσή του ότι, ορισμένοι από αυτούς μπορεί ήδη να ταξιδεύουν έχοντας επιβιβαστεί σε πτήσεις μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου της Καμπούλ , Χαμίντ Καρζάι ή θα μπορούσαν να βρίσκονται ήδη εκεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τις 14 Αυγούστου, σχεδόν 5.550 Αμερικανοί έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από το Αφγανιστάν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συμπεριλαμβανομένων περίπου 50 (Αμερικανών) που εγκατέλειψαν χθες τη χώρα.

Επιπλέον, περίπου 280 Αμερικανοί (έτσι έχουν αυτοπροσδιοριστεί) έχουν έρθει σε επαφή με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και είτε έχουν αποφασίσει να μην εγκαταλείψουν την πολύπαθη χώρα είτε παραμένουν αναποφάσιστοι, σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Χάος στην Καμπούλ: Μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες και drones από Ταλιμπάν και Αμερικανούς

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για την επίθεση με ρουκέτες εναντίον του αεροδρομίου της Καμπούλ στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση εκκένωσης συνεχίζεται «χωρίς διακοπή».

«Ο πρόεδρος ενημερώθηκε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται χωρίς διακοπή» και «επαναβεβαίωσε στους διοικητές τη διαταγή να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους να κάνουν κατά προτεραιότητα ό,τι απαιτείται για την προστασία των δυνάμεών μας στο πεδίο», πρόσθεσε η κυρία Ψάκι. Τον πρόεδρο ενημέρωσαν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν και ο γενικός γραμματέας της προεδρίας Ρον Κλέιν, διευκρίνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε ο Guardian έως και πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ από ένα αυτοκίνητο στο βόρειο προάστιο της πόλης, αλλά αναχαιτίστηκαν από μια αντιπυραυλική ασπίδα των ΗΠΑ. Οι ρουκέτες προσγειώθηκαν στη γειτονιά του Salim Karwan. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Υπενθυμίζεται πως αρκετές εκτοξεύσεις ρουκετών και εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Καμπούλ, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, την επομένη της ανακοίνωσης από τον στρατό των ΗΠΑ ότι κατέστρεψε με αεροπορικό πλήγμα αυτοκίνητο φορτωμένο με εκρηκτικά στην αφγανική πρωτεύουσα.

Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ως και πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Χαμίντ Καρζάι στην Καμπούλ αλλά αναχαιτίστηκαν από αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας εγκατεστημένο σε αυτό. Ο ίδιος ανέφερε πως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έλαβε δεν υπήρξαν θύματα στις τάξεις του στρατού των ΗΠΑ, επισήμανε ωστόσο πως αυτή η πληροφορία δεν είναι οριστική ακόμη.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ διενεργούν έρευνα για το ενδεχόμενο να υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων στο αεροπορικό πλήγμα που κατέστρεψε αυτοκίνητο φορτωμένο εκρηκτικά στην αφγανική πρωτεύουσα, την Καμπούλ, ανακοίνωσε χθες Κυριακή εκπρόσωπος του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για το Αφγανιστάν, της Κεντρικής Διοίκησης (USCENTCOM).

«Είμαστε ενήμεροι πως αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ των αμάχων μετά το πλήγμα μας εναντίον οχήματος στην Καμπούλ», εξήγησε ο πλοίαρχος Μπιλ Έρμπαν, εκπρόσωπος της CENTCOM, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Είμαστε ακόμη στη διαδικασία αποτίμησης των αποτελεσμάτων του πλήγματος αυτού, το οποίο, εξ όσων γνωρίζουμε, εμπόδισε άμεση απειλή του ΙΚΧ (σ.σ. του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν) εναντίον του αεροδρομίου», συνέχισε ο εκπρόσωπος της CENTCOM, αναφερόμενος στην τρομοκρατική οργάνωση η οποία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση της Πέμπτης.

Προτού δημοσιοποιηθεί το δελτίο Τύπου αυτό, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι εννέα μέλη μιας οικογένειας, ανάμεσά τους έξι παιδιά, σκοτώθηκαν στο αεροπορικό πλήγμα στην αφγανική πρωτεύουσα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον απολογισμό αυτό, πάντως αφγανικά ΜΜΕ έκαναν επίσης λόγο για θύματα μεταξύ των αμάχων.

«Γνωρίζουμε ότι έγιναν μεγάλες και ισχυρές εκρήξεις μετά την καταστροφή του οχήματος, κάτι που υποδεικνύει ότι μέσα σε αυτό βρισκόταν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης, που θα μπορούσε να προκαλέσει κι άλλες απώλειες», σημείωσε ο πλοίαρχος Έρμπαν. «Δεν είναι σαφές το τι συνέβη και θα συνεχίσουμε να διενεργούμε έρευνα». «Θα μας λυπούσε βαθιά κάθε ενδεχόμενη απώλεια της ζωής αθώων», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ προχώρησαν χθες Κυριακή στο αεροπορικό πλήγμα λίγα 24ωρα μετά την επίθεση καμικάζι εναντίον πολιτών και αμερικανών στρατιωτικών που έκαναν έλεγχο στο τεράστιο πλήθος το οποίο προσπαθούσε να μπει στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να φύγει από τη χώρα, για να γλιτώσει από το νέο καθεστώς του ισλαμιστικού κινήματος των Ταλιμπάν.

Κάπου εκατό άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή, ανάμεσά τους δεκατρείς Αμερικανοί στρατιωτικοί και δύο Βρετανοί. Το αυτοκίνητο το οποίο καταστράφηκε χθες Κυριακή από το αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

Πάνω από 114.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί αεροπορικώς εκτός Αφγανιστάν από τη 15η Αυγούστου, όταν κατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν. Η αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από τη χώρα αναμένεται να έχει αποπερατωθεί αύριο Τρίτη 31η Αυγούστου.

Οι ΗΠΑ οργανώνουν ψηφιακή σύνοδο με εταίρους τους

Οι υπουργοί Εξωτερικών διαφόρων κρατών θα συμμετάσχουν σήμερα σε βιντεοδιάσκεψη για να εξεταστούν τα επόμενα βήματα στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς η επιχείρηση εκκένωσης στην Καμπούλ εισέρχεται πλέον στα τελευταία της 24ωρα.

«Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν μια ευθυγραμμισμένη προσέγγιση τις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες», διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Η Ουάσινγκτον οργανώνει τη σύνοδο αυτή με «εταίρους-κλειδιά» την παραμονή της αποπεράτωσης της αποχώρησης του στρατού των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, έπειτα από 20 χρόνια πολέμου, δύο εβδομάδες και κάτι μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν η Γαλλία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, το Κατάρ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το NATO.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται επίσης ότι ο αμερικανός ΥΠΕΞ, ο Άντονι Μπλίνκεν, θα εκφραστεί μετά την ψηφιακή σύνοδο, για να ενημερώσει σχετικά με τις πρόσφατες ενέργειες των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

Η βιντεοδιάσκεψη οργανώνεται την επομένη της ανακοίνωσης από την Ουάσινγκτον ότι καταστράφηκε όχημα φορτωμένο με εκρηκτικές ύλες κατά τη διάρκεια αεροπορικού πλήγματος στην Καμπούλ, μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν περί ενδεχόμενης νέας επίθεσης τρομοκρατών.

Χάος στην Καμπούλ

Πλησιάζει η ημέρα που καλούνται όλοι οι πολίτες της Δύσης να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν, καθώς πλέον δεν αποτελεί ασφαλές μέρος διαμονής. Την ίδια ώρα, η βία κλιμακώνεται με τις αιματηρές επιθέσεις να διαδέχονται η μια την άλλη. Οι Ταλιμπάν, πριν από λίγες ημέρες είχαν δώσει τελεσίγραφο για την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από το Αφγανιστάν έως τις 31 Αυγούστου, ξεκαθαρίζοντας ότι μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία «θα κρατήσουμε διαφορετική στάση».

Χώρες όπως η Γαλλία και η Βρετανία, μεταξύ άλλων, ήδη ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης των πολιτών τους ενώ μαζί τους πήραν και κάποιους πολίτες του Αφγανιστάν που συνέδραμαν τα τελευταία χρόνια στις επιχειρήσεις και φοβούνται πλέον για τη ζωή τους, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ανακοίνωσε πως απομένουν περίπου 300 αμερικανοί πολίτες.

Ο κύκλος της βίας όμως έχει ανοίξει για τα καλά και ήδη μετρώνται εκατοντάδες θύματα. Την Πέμπτη, κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ το ISIS-K, πραγματοποιήθηκε επίθεση αυτοκτονίας στερώντας τη ζωή από περισσότερους από 170 πολίτες, ανάμεσα τους και Αμερικανούς στρατιώτες και βρετανούς πολίτες. Άμεση ήταν η απάντηση των ΗΠΑ, ύστερα από σχετική προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου, Τζό Μπάιντεν.

Αμερικανικό drone έπληξε επίδοξο βομβιστή του ISIS - Τρία παιδιά νεκρά

Tην Κυριακή, πραγματοποιήθηκε αμερικανικό πλήγμα κατά επίδοξου βομβιστή αυτοκτονίας στην Καμπούλ. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drone και είχε στόχο έναν καμικάζι, φερόμενο μέλος του ISIS-K, ο οποίος σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση στο αεροδρόμιο και επλήγη μέσα στο αυτοκίνητό του.

Η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4:00 ώρα Ελλάδος στην Καμπούλ προήλθε από πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ με στόχο μέλος (ή μέλη) του ISIS-K, το παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επιχείρηση, που έγινε με πύραυλο που εξαπέλυσε αμερικανικό drone, είχε στόχο βομβιστή αυτοκτονίας που βρίσκονταν σε όχημα με προορισμό το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

«Είμαστε βέβαιοι ότι πετύχαμε το στόχο μας» δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος στο αμερικανικό δίκτυο CBS. «Αρχικές πληροφορίες δείχνουν ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων» είπε ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Δευτερεύουσες εκρήξεις από το όχημα υποδεικνύουν την παρουσία μεγάλων ποσοτήτων εκρηκτικών υλών σε αυτό».

Photos of smoke rising over Kabul after an explosion was reported. No confirmation of cause at this time. Some claim a rocket hit a residential area. pic.twitter.com/Yu0P8raWVF

— Kyle Glen (@KyleJGlen) August 29, 2021