Αφγανιστάν - Συγκλονίζει φοιτήτρια: Άνδρες υποστηρίζουν Ταλιμπάν

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μίας Αφγανής φοιτήτριας η οποία περιγράφει τα όσα έζησε την Κυριακή στην Καμπούλ, δηλαδή την ημέρα που η πρωτεύουσα της χώρας έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν. Όπως σημειώνει στηην μαρτυρία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Guardian, η Αστυνομία εκκένωσε το πανεπιστήμιο στο οποίο σπούδαζε υπό τον φόβο επιθέσεων από τους Ταλιμπάν επειδή οι φοιτήτριες δεν φορούν μπούργκα.

Στη διαδρομή της προς το σπίτι της η νεαρή φοιτήτρια, έβλεπε την πόλη της να αλλάζει μπροστά στα μάτια της ενώ σοκάρει το γεγονός πως κάποιοι άνδρες ήταν χαρούμενοι που οι Ταλιμπάν παίρνουν τον έλεγχο της εξουσίας διότι θα θέσουν αφαιρέσουν τις όποιες ελευθερίες κέρδισαν οι γυναίκες της χώρα με αγώνες.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx

— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021