Αφγανιστάν: Ταλιμπάν διασκεδάζουν σε λούνα παρκ (βίντεο)

Την ώρα που χιλιάδες Αφγανοί και Αφγανές αγωνιούν για την επόμενη μέρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν και προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν τρόπο διαφυγής από τη χώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν ορισμένα βίντεο που δείχνουν μαχητές του πολιτικο-θρησκευτικού κινήματος να... διασκεδάζουν σε λούνα παρκ και γυμναστήρια, γιορτάζοντας τη «νίκη» τους.

Κλιπ που ανέβασε στο Twitter o ρεπόρτερ του Reuters Χαμίντ Σαλίζι, ο οποίος ζει στην Καμπούλ, δείχνουν μια ομάδα Ταλιμπάν να διασκεδάζουν σε λούνα παρκ στην πόλη, παίζοντας με τα συγκρουόμενα και ανεβαίνοντας ακόμα και στα αλογάκια του καρουζέλ.

Στα παράξενα βίντεο, Ταλιμπάν διαφόρων ηλικιών εμφανίζονται να γελούν και να οδηγούν τα αυτοκινητάκια στην πίστα με τα συγκρουόμενα, κάποιοι κρατώντας μάλιστα και το όπλο τους. Ακόμα πιο αλλόκοτες είναι οι σκηνές που τους δείχνουν πάνω στο «καρουζέλ» του λούνα πάρκ, καβάλα στα αλογάκια που είναι φτιαγμένα για μικρά παιδιά.

It seems all they wanted was free rides at the theme park #Taliban pic.twitter.com/qh00uk96UK

