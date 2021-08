Αφγανιστάν: Την ασφάλεια όλων των πολιτών ζητάει ο πρόεδρος

Aξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε πως αρκετά μέλη του προσωπικού της ΕΕ μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή της πρωτεύουσας που δεν έχει γίνει γνωστή.

Tην ίδια ώρα δόθηκε εντολή στους μαχητές των Ταλιμπάν να μην προχωρήσουν σε βία, επιτρέποντας την ασφαλή διέλευση όσων θέλουν να φύγουν.

BREAKING: Three Afghan officials have confirmed that Taliban militants have entered the outskirts of the capital city Kabul.

It is the last major city that has not yet fallen to the Taliban.

Read the latest on the situation in Afghanistan: https://t.co/w2hGBqimAc pic.twitter.com/SoGTJqsWmQ

— Sky News (@SkyNews) August 15, 2021