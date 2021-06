Αφγανιστάν: Tουλάχιστον 6 νεκροί από βόμβα σε λεωφορείο (Βίντεο)

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εδώ η βόμβα πυροδοτήθηκε με τηλεχειρισμό, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Κάτοικοι είπαν σε αφγανικά ΜΜΕ ότι λίγη ώρα μετά την πρώτη, σημειώθηκε και μια δεύτερη έκρηξη στον τομέα.

Looks like a passenger bus was targeted in IED blast in Kabul city. #Afghanistan pic.twitter.com/UL9QJWYU5S

— FJ (@Natsecjeff) June 1, 2021