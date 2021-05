«Αγχωτική» πτήση για το ελικόπτερο της NASA στον Άρη

Μεγάλες δυσκολίες στο ελικόπτερο της ΝASA στον Άρη δημιούργησε ένα λάθος στον προγραμματισμό της πλοήγησης προκαλώντας το πρώτο μεγάλο πρόβλημα στις εξερευνήσεις του στον κόκκινο πλανήτη.

Το πειραματικό ελικόπτερο με το όνομα «Ingenuity» κατάφερε τελικά να προσγειωθεί με ασφάλεια.

To πρόβλημα, σύμφωνα με την Guardian, εμφανίστηκε για περίπου ένα λεπτό κατά την έκτη δοκιμαστική πτήση του ελικοπτέρου το Σάββατο και σε ύψος 10 μέτρων.

Μία από τις πολυάριθμες φωτογραφίες που τραβάει αυτόματα η ενσωματωμένη κάμερα πλοήγησης δεν εγγράφηκε στο σύστημα, προκαλώντας σύγχυση στο πλήρωμα του σκάφους για τη ακριβή θέση του.

Το Ingenuity άρχισε να κλυδωνίζεται ενώ παρουσίασε και προβλήματα ισχύος σύμφωνα με τον κύριο πιλότο – χειριστή του, Χάβαρντ Γκριπ.

Τελικά επιστρατεύθηκε το ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης προκειμένου το ελικόπτερο να διασωθεί που τελικά έτσι ακούμπησε ξανά στο έδαφος σε ακτίνα πέντε μέτρων από το αρχικό σημείο προσεδάφισης.

Just keep flying 🚁#MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd

— NASA JPL (@NASAJPL) May 27, 2021