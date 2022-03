Αγνοείται η δημοσιογράφος που εισέβαλε στη ρωσική τηλεόραση

Σε πρόσωπο των τελευταίων ωρών έχει εξελιχθεί η Ρωσίδα ακτιβίστρια και δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιανίκοβα που παρενέβη με αντιπολεμικό μήνυμα στο κρατικό Channel One.

Στα χέρια της κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «όχι στον πόλεμο», «Μην πιστεύεις την προπαγάνδα, εδώ σου λένε ψέματα», «οι Ρώσοι ενάντια στον πόλεμο», μπήκε στο στούντιο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης και διέκοψε τη ζωντανή μετάδοση του προγράμματος.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που διαδόθηκε μέσω του Telegram στη Ρωσία και αναρτήθηκε στα social media, ο σκηνοθέτης του δελτίου στο Channel One έριξε πλάνα από ρεπορτάζ. Η διαδηλώτρια ονομάζεται Μαρίνα Οβσιανίκοβα και εργάζεται σε τηλεοπτικό σταθμό της ρωσικής πρωτεύουσας.

🇷🇺Ms Ovsyannikova stormed into the set of Russia's state TV Channel One live on air with an anti-war sign.

The sign, which said "Don't believe propaganda. They are lying to you here” was seen for a couple of seconds before the broadcast quickly switched to a pre-recorded show

— The Telegraph (@Telegraph) March 15, 2022