«Αγνοούμενοι» μετά την ανταρσία Πούτιν & Πριγκόζιν - Πληγωμένο το κύρος του Κρεμλίνου

Άφαντοι παραμένουν τις τελευταίες 36 ώρες οι Πούτιν και Πριγκόζιν μετά την αποτυχημένη εξέγερση της ομάδας των μισθοφόρων «Wagner» του άλλοτε στενού συμμάχου του Ρώσου προέδρου με στόχο την ανατροπή του.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «The Sun», πέπλο μυστηρίου καλύπτει την τύχη των δύο ανδρών, που έφεραν τη Ρωσία στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου το Σαββατοκύριακο.

The lack of footage or public visibility of #Prigozhin raises questions and adds to the intrigue surrounding his activities. The ongoing saga of the #Wagner private military contractor keeps us engaged and curious about the potential developments. @yasminalombaert pic.twitter.com/8J0ZF42JPd

