Αγωνία για κλιμάκωση με τη Γάζα υπό πλήρη πολιορκία

Έντονη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου στο Ισραήλ, με τη λωρίδα της Γάζας να βρίσκεται πλέον υπό πολιορκία χωρίς τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, τους μαχητές της Χαμάς να κλιμακώνουν τις επιθέσεις ρουκετών τους στο Ισραήλ και την ισραηλινή αεροπορία να απαντά με το δικό της «σφυροκόπημα».

Μιλώντας δύο ημέρες μετά την έναρξη της αιφνιδιαστικής επίθεσης, η οποία κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 900 ανθρώπους στο Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι τα χτυπήματα του Ισραήλ μόλις ξεκίνησαν. «Ανέκαθεν γνωρίζαμε ποια είναι η Χαμάς. Τώρα όλος ο κόσμος γνωρίζει. Η Χαμάς είναι Ισλαμικό Κράτος. Και θα την νικήσουμε όπως ο πεφωτισμένος κόσμος νίκησε το Ισλαμικό Κράτος. Αυτός ο απαίσιος εχθρός ήθελε πόλεμο και πόλεμο θα έχει».

Διαβεβαίωσε πως όταν αυτός ο πόλεμος τελειώσει, οι εχθροί του εβραϊκού κράτους θα συνειδητοποιήσουν πως «ήταν τρομερό λάθος να επιτεθούν στο Ισραήλ». Αυτό που θα πάθουν θα τους συνετίσει «για πολλές γενιές», υποστήριξε.

Israel is at war.

We didn’t want this war.

It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn’t start this war, Israel will finish it.

Once, the Jewish people were stateless. Once, the Jewish people were defenseless. No longer.

Hamas will… pic.twitter.com/eVECGnzLu3

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023